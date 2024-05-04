В Chevrolet изменились планы по интерьеру Corvette C8: она сохранит ряд физических кнопок

Согласно последним данным ожидается, что Corvette ZR1 2025 года сохранит внутреннюю отделку, характерную для предыдущих моделей восьмого поколения. Ранее предполагалось, что Chevrolet преобразит интерьер Corvette к 2025 году.

Однако, согласно информации издания GM Authority, новейшая модель ZR1 сохранит тот же дизайн салона, что и у других Corvette восьмого поколения. Это означает, что характерная "стена кнопок" останется и в ZR1. Это подтверждается ранними шпионскими снимками Corvette Z06 2025 года, демонстрирующими неизменный интерьер. Похоже, что обновление салона C8 задерживается.

Ожидается, что в обновленной версии интерьера будут внесены изменения, включая удаление группы кнопок, идущих от экрана информационно-развлекательной системы к центральному подлокотнику. Этот элемент, хоть и обеспечивает доступ к различным функциям, получил критику за создание преграды между водителем и пассажиром.

Существовали слухи о возможном удалении центральной консоли с кнопками начиная с 2020 года. Но последние отчеты показывают, что эта особенность дизайна останется и к 2025 году. Впрочем, по последней информации, ей удастся продержаться еще некоторое время.

Предполагается, что ZR1 станет исключительно быстрым автомобилем, обладающим мощностью вплоть до 850 лошадиных сил и крутящим моментом 1119 Нм. Помимо внушительной мощности, он будет оснащен впечатляющим задним антикрылом, новыми воздуховодами, воздушным экстрактором на капоте и другими техническими усовершенствованиями, которые делают его настоящим гоночным монстром.

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