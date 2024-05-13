Видео: Hyundai Ioniq 5 Ns обгоняет десятки автомобилей на Нюрбургринге

Неужели когда-то мы поверили, что будем говорить об увлекательном электрическом кроссовере Hyundai? Ioniq 5 N именно такой, и эти горячие круги по Нюрбургрингу показывают, что это настоящее трековое оружие, несмотря на свою массу. Он может весить почти 4900 фунтов, но этот горячий электрокар действительно быстр, при условии, что его в руках у опытного водителя, как в данном случае.

«Житель» Nordschleife Misha Charoudin отправил высокопроизводительный электрический кроссовер на полный круг сложной трассы, обгоняя десятки машин в процессе. Интенсивное видео с камеры в салоне показывает Ютубера, который знает дорогу в «Зеленый Ад», преследующего другой Ioniq 5 N. Обе машины прошли два круга подряд, меняясь местами во время второго заезда.

Аккумуляторная батарея емкостью 84 кВт*ч была полностью заряжена перед выездом на трек. Несмотря на интенсивную езду, у Ioniq 5 N оставалось 42 процента заряда к концу второго круга. Напомним, что Нюрбургринг – одна из самых длинных трасс в мире, протяженностью почти 13 миль. Время заезда не фиксировалось, но тест-водитель Sport Auto Кристиан Гебхардт прошел круг за 7 минут 45 секунд несколько месяцев назад. Это лишь на 2,6 секунды медленнее BMW M2 CS.

Честно говоря, не все водители на треке в тот день были так опытны, как Миша. Знание трассы наизусть дает уверенность толкать машину еще сильнее. Однако даже если бы мы были на его месте, мы бы стеснялись расправляться с Ioniq 5 N, пока владелец сидит на пассажирском сиденье.

Увлекательное видео с трека показывает, что эра по-настоящему захватывающих электрокаров наступила. Мы могли бы обойтись без поддельного звука двигателя и переключения передач, однако. Рецепт будет далее улучшен, если Hyundai решит выпустить более маленький и легкий автомобиль. Посвященный спортивный автомобиль с двойной моторной установкой и всеми другими хитростями N был бы замечателен.

Тем временем корейская марка готовится к запуску седана Ioniq 6 N, который может иметь еще большую мощность. Знаете, потому что 641 л.с. явно недостаточно.