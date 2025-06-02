Итальянский ветеран спортивной журналистики Лео Турини, являющийся болельщиком Ferrari и футбольного клуба «Интер», недоволен происходящим. Возвращаясь из Мюнхена после финала Лиги чемпионов, он смотрел гонку Формулы 1 в Барселоне и признал, что настроение было подавленным. Турини отметил, что быть фанатом Ferrari - это особая категория, также как и болельщики «Интера», и с утра лета он уже предвидит неудачный сезон для обеих команд, которые также имеют общую черту - отсутствие титулов.

Вернувшись к гоночной теме, Турини выразил мнение, что надежды на изменения в доминировании McLaren из-за новых правил по гибкости передних крыльев были напрасными. Он считает, что гонка для Пиастро была легкой, и предрекает ожесточенные схватки между Оскаром и его партнером Ландо Норрисом, считая австралийца фаворитом.

По мнению Турини, Ferrari останется лишь получать малейшие моменты успеха от McLaren, несмотря на старания Леклера. Шарль Леклер становится гонщиком, пытающимся по мере возможности сделать что-то великое, но с пока что невыразительными результатами.

Согласно журналисту, в ближайшем будущем Ferrari, скорее всего, придется признать свою вторичность по сравнению с другими командами в гонках.

Из всего происходящего в Гран При Испании, для Турини было ключевым не поведение Макса Ферстаппена, а удивительный обгон, совершенный Нико Хюлкенбергом над Льюисом Хэмилтоном. Турини удивлен тем, что бывший руководитель Ferrari, Маттиа Бинотто, успешно руководит теперь командой, в которой Халк показывает себя достойно. А упоминание о том, что Хэмилтон уступил Бинотто, вызывает разочарование, так как это свидетельствует о сложившейся реальности, когда сильнейшая команда уступает менее известной.

Турини задается вопросом, сколь долго придется примиряться с подобным положением дел в мире автоспорта.