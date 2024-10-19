Истинное удовольствие - это четырехколесное занос GR Yaris на трассе

Немногим в жизни приносит столько радости, сколько дрифт на автомобиле. Следующее по веселью - наблюдать за кем-то, кто дрифтует на автомобиле, и переживать это через них. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться видом Toyota GR Yaris, портящей шины в коллекции невероятно удовлетворительных моментов.

Ютубер Óscar Faraday опубликовал на своем канале короткое видео на этой неделе, демонстрируя множество клипов дрифта на трассе за рулем Toyota GR Yaris, самого клевого хэтчбека, которого у нас здесь в Америке нет.

Видео показывает, как Фарадей абсолютно измотал машину, крутя рулевое колесо и полагаясь на тормоза для инициирования поворотов, затем рывком нажимал на педаль газа, чтобы сохранить задние колеса вращающимися. Ему, вероятно, помогал режим Sport Yaris, который отправляет 70 процентов турбированного трехцилиндрового двигателя на заднюю ось.

Фото: Motor1.com

GR Yaris Фарадея не полностью стоковая. Здесь легкие диски от Braid, обутые в шины Michelin Pilot Sport Cup 2, а также апгрейдированные тормоза и дополнительные плиты для камберного угла. Все эти вещи, вероятно, помогли создать эти красивые, кремовые заносы.

Согласно описанию видео, шины "не выжили весь день". Учитывая, что весь этот дрифт проходил на сухом асфальте, мы не сомневаемся. Это около $900 только на резину, которая сгорела всего за несколько часов. Каждый цент стоил того.