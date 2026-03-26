Грандиозный план Toyota для необычного Yaris M Concept с двигателем мощностью 450 л.с.

В настоящее время Toyota демонстрирует широкий спектр интересов, развивая как семейные электрокары, такие как Urban Cruiser и bZ4X Touring, так и обновляя популярный RAV4. Однако особое внимание автолюбителей привлекает спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing, которое не только представило впечатляющий суперкар GR GT, но и готовит новый среднемоторный дорожный автомобиль.

Первое представление о среднемоторном проекте Toyota появилось на автосалоне в Токио в январе 2025 года, где был показан концепт-кар Toyota Yaris M Concept, оснащённый новым 2,0-литровым высокопроизводительным двигателем. Эксперты восприняли этот автомобиль как прототип будущей MR2 благодаря среднемоторной компоновке. С тех пор Toyota активно тестирует этот концепт в японской гоночной серии Super Taikyu.

Хотя испытания проходят на гоночной трассе, турбированный четырёхцилиндровый двигатель, мощность которого ожидается на уровне 450 л.с., а в отдельных версиях до 600 л.с., вполне вероятно, станет сердцем нового спортивного автомобиля Toyota.

В интервью Auto Express, менеджер по маркетингу Gazoo Racing Микио Хаяши сообщил, что команда "ежедневно совершенствует этот автомобиль", отметив также: "Весь опыт и обратная связь, полученные в ходе испытаний в автоспорте, будут, возможно, реализованы в серийной дорожной модели." По словам Хаяши, работа над проектом продолжается.



На вопрос о возможном возрождении имени MR2 для этой модели, Микио Хаяши с улыбкой ответил: "спасибо за ваше предложение".

Ранее генеральный менеджер проекта GR Хироюки Ямада рассказал Auto Express, что внедрение полного привода усложняет разработку среднемоторного спортивного автомобиля. По словам источников, знакомых с этим проектом, новый концепт отличается ещё большей манёвренностью, чем уже высоко оценённый GR Yaris.

В 2025 году президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши заявил: "Мы – команда энтузиастов, которые любят вызовы." И, судя по всему, коллектив действительно использует предоставленную возможность по максимуму. В последней гонке на выносливость Super Taikyu в Мотеги, Япония, Yaris M Concept одержал победу в своём классе, опередив концепт Subaru High Performance X Version II.

Ямада отметил, что Toyota внимательно изучала опыт Porsche Cayman как примера среднемоторного спортивного автомобиля. Руководитель TGR и автоспортивного направления Барт Элен добавил: "Расположение двигателя по центру полностью меняет характер автомобиля, это совершенно другая история."