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Toyota запустит на рынок новую модель вместо Passo: что мы знаем

Новый Toyota Starlet: совместная разработка с Suzuki, GR-вариант с 150-сильным турбомотором. Привлекательный хэтчбек с оригинальным дизайном и гибридной трансмиссией.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.04.2025, 14:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Японские СМИ сообщают, что в линейке автомобилей Toyota скоро появится современный и доступный хэтчбек Starlet. Эта модель создается в партнерстве с инженерами Suzuki.

Первые неофициальные эскизы новинки уже были представлены. На них хэтчбек имеет типичные для этого класса автомобилей пропорции, но при этом далеко не выглядит скучно благодаря нескольким оригинальным дизайнерским решениям, включая необычно оформленные колесные арки.

Starlet будет располагаться ниже Yaris в модельном ряду Toyota. По данным эскизов, длина хэтчбека составит 3,67 метра, а колесная база будет равняться 2,5 метра.

Особое внимание уделено версии GR новинки. Предполагается, что в этой модификации японцы предложат 150-сильный 3-цилиндровый турбомотор объемом 1,3 литра, сопряженный с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стандартная версия хэтчбека будет оснащена гибридной трансмиссией.

Фото: Carsweek.ru

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