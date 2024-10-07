Совместное производство Toyota и Subaru нового электромобиля на шаг ближе

По информации Nikkei Asia, два японских автопроизводителя выпустят второй автомобиль с нулевым выбросом, который также будет внедорожником. Планируется начать производство в январе 2026 года.

В отличие от bZ4X и Solterra, которые производятся на заводе Toyota в Айти, новая модель будет собираться на заводе Subaru в Ядзиме. Этот электромобиль не будет создаваться с нуля, а заимствует некоторые детали у уже существующих электрических внедорожников, что ускорит процесс разработки и снизит расходы. Планируется выпускать от 15 000 до 20 000 единиц в месяц.

Новые электромобили будут ориентированы на рынки Северной Америки, Европы и Японии, но также могут быть представлены и на других рынках. Пока неясно, будут ли цены на эти две модели ниже, чем на bZX и Solterra, стоимость которых в США начинается от 44 465 и 46 340 долларов соответственно.

Интересно отметить, что Toyota продала 13 577 bZ4X к сентябрю в США, в то время как Solterra была менее популярна, насчитав 9 137 единиц за первые девять месяцев года. Среди конкурентов Hyundai реализовала 30 318 Ioniq 5, а Kia продала 15 985 кроссоверов EV6, превзойдя продажи обеих моделей в Японии. Кроме того, Honda Prologue также опережает, имея 14 179 проданных единиц к сентябрю.

Ранее в текущем году Toyota и Subaru объявили о работе над тремя дополнительными электромобилями, помимо bZ4X/Solterra. Новая модель, которая появится в 2026 году, станет одним из них.

Недавно на дорогах был замечен прототип китайского конкурента популярного Toyota Alphard/Vellfire. В ходе испытаний был замечен автомобиль из Китая, который мог бы составить серьезную конкуренцию японскому премиальному минивэну Toyota Alphard/Vellfire. Фотографии прототипа китайского автомобиля были предоставлены читателем местной газеты Малайзии.