Toyota избавилась от самой дорогой комплектации Land Cruiser

Toyota упрощает свою линейку моделей. Недавно автопроизводитель отказался от названия "Prime" для гибридных моделей Prius и RAV4 с возможностью подзарядки, и теперь Toyota упорядочивает структуру комплектаций Land Cruiser на 2025 год.

Toyota Land Cruiser 2025 теперь начинается с цены в $57 900 с учетом платы за доставку в $1 450 - увеличение на $555 по сравнению с прошлогодней стоимостью. Модель First Edition на один год ушла, и покупатели смогут приобрести внедорожник, начиная с комплектации 1958, прежде чем перейти к стандартной комплектации Land Cruiser.

Модель Land Cruiser 1958 все еще имеет ретро-дизайн с округлыми светодиодными фарами, гербовой решеткой "TOYOTA" спереди и простыми тканевыми сиденьями внутри. Штатный 8,0-дюймовый сенсорный экран поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Стандартная комплектация Land Cruiser оснащена узкими прямоугольными светодиодными фарами, сиденьями с отделкой из искусственной кожи и двумя 12,3-дюймовыми экранами по стандарту.

Land Cruiser получил два небольших обновления на 2025 год. Toyota предлагает новый интегрированный задний лифтгейт, который делает грузовое отделение более видимым ночью, а также новый вариант расцветки Heritage Blue для стандартной комплектации Land Cruiser.

Выбрав Премиум-пакет (тот же, что и в прошлом году), вы получите 20-дюймовые колеса, аудиосистему JBL с 14 динамиками, головное дисплей, беспроводную зарядку и многое другое. Стоимость Премиум-пакета - $5840.

Обе версии Toyota Land Cruiser 2025 используют одинаковый гибридный двигатель I-Force Max объемом 2,4 литра с четырьмя цилиндрами, развивающий 326 лошадиных сил и 465 фунт-футов крутящего момента, в паре с постоянным полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Ретро-вдохновленный внедорожник расходует до 23 миль на галлон в смешанном цикле.

Toyota Land Cruiser 2025 появится в дилерских центрах поздней осенью.

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