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Эксперт назвал частые жалобы на Toyota Camry российской сборки

Недостатки Toyota Camry XV70: эксперт Илья Хлебушкин о проблемах с ЛКП, кузовом и фарами, рассказывает, что испортить внешний вид «Камри» можно уже за 3-4 года эксплуатации. Разберем подробности. Седаны Toyota Camry 2025 уже в продаже за 6,2 млн рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.01.2025, 14:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперт Илья Хлебушкин выявил ряд недостатков у популярной модели Toyota Camry XV70.

Одной из основных жалоб российских владельцев этого японского автомобиля является недостаточная прочность лакокрасочного покрытия. По мнению эксперта, производитель допустил ошибку в толщине и качестве краски, что приводит к быстрому износу внешнего вида "Камри". В течение трех-четырех лет эксплуатации машина может пострадать не только от царапин и сколов, но и от появления мутных пятен после моек.

Также специалист отметил, что к недостаткам модели относятся тонкие кузовные панели, которые легко деформируются при малейших повреждениях. Кроме того, капот начинает заметно дрожать на холостом ходу. Проблемы возникают и с фарами: со временем начинают запотевать и гаснуть поворотники, а светодиоды в фонарях выходят из строя.

По мнению эксперта, тканевая обивка сидений легко загрязняется, а искусственная кожа через несколько лет использования начинает выглядеть неаккуратно из-за появления заломов. Натуральная кожа также не отличается долговечностью, быстро теряя первоначальный вид.

Исследователь также назвал недолговечными замок багажника и ограничители открывания дверей - через 3-4 года они перестают надежно функционировать, что может создать неудобства для владельцев автомобиля.

Ранее на нашем портале сообщалось о появлении в продаже седанов Toyota Camry 2025 у российских дилеров по цене 6,2 миллиона рублей.

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