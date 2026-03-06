Тото Вольфф: «Я никогда не считал, что успех — это нечто само собой разумеющееся»

В пятницу в Мельбурне руководитель команды Mercedes Тото Вольфф поделился своими ожиданиями накануне предстоящих гонок, а также оценил текущее положение коллектива.

На вопрос о том, как прошёл первый день гоночного уик-энда, Тото Вольфф отметил, что серьёзных проблем, подобных тем, с которыми столкнулась Aston Martin, у Mercedes не возникло. Однако определённые трудности всё же присутствовали, что, по его словам, вполне объяснимо в условиях перехода на новый технический регламент. Вольфф подчеркнул, что пока команде не удалось полностью раскрыть потенциал шасси и силовой установки, однако команда находится примерно на тех позициях, на которые и рассчитывала.

В ходе беседы был затронут и вопрос настроя Джорджа Расселла. Руководитель Mercedes признался, что не склонен воспринимать успех как нечто гарантированное, даже при удачном старте сезона. По его словам, ситуация в этом году не отличается от предыдущих, и команде следует продолжать кропотливую работу, шаг за шагом приближаясь к цели. Вольфф выразил надежду, что в воскресенье Mercedes сможет побороться за подиум или победу, однако никаких гарантий не дал.

Комментируя надежность силовой установки после проблем Кими в Бахрейне, Тото Вольфф отметил, что вопросы надёжности всегда актуальны при появлении новых машин и моторов. Он напомнил о старом принципе автоспорта: «Чтобы финишировать первым, сначала нужно финишировать», и добавил, что этот подход станет определяющим для двух первых этапов сезона.

Руководитель Mercedes также уточнил, что главным препятствием сейчас остаются вопросы надёжности, хотя его больше волнует общее состояние машины, а не конкретно силовая установка. По его словам, важно определить, какие именно аспекты создают риски и где команде стоит сосредоточить усилия.

На вопрос о том, каким будет зрелище для болельщиков на трибунах, Вольфф сообщил, что на уик-энд ожидается свыше 500 000 зрителей, а интерес к событию традиционно высок. Он подчеркнул, что новые правила всегда приносят изменения: одни команды сталкиваются с трудностями, другие — показывают высокий темп. Вольфф не испытывает беспокойства относительно предстоящего шоу и уверен, что поклонников автоспорта ждёт интересная гонка.

Говоря о статусе фаворита, который многие эксперты приписывают Mercedes, Вольфф отметил, что у команды нет фундаментальных проблем с концепцией машины. Он уточнил, что основные сложности связаны с программным обеспечением, и сравнил их с «режущимися зубами» у недавно созданной машины. При этом, по его словам, Red Bull и Ferrari выглядят очень конкурентоспособно, несмотря на то, что многие продолжают считать Mercedes главным претендентом на успех. Вольфф признал, что лестные оценки приятно слышать, но не уверен, что они полностью соответствуют действительности.

В завершение Вольфф прокомментировал ситуацию с проведением будущих гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. По его мнению, сейчас Формула 1 не является главным приоритетом в регионе. Он выразил уверенность, что Стефано Доменикали и FIA смогут принять верные решения с учётом текущих обстоятельств. Вольфф надеется, что команде удастся принять участие в этих этапах, хотя в настоящий момент ситуация остаётся неопределённой. Он также пожелал скорейшего установления мира в регионе и выразил надежду на возвращение гонок.