Нам нужна холодная погода, — Тото Вольфф.

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, высказал свои мысли о сегодняшнем выступлении гонщика Джорджа Расселла на квалификации, отметив, что для достижения высоких результатов ему нужна зимняя погода. В частности, речь идет о Лас-Вегасе, где в конце ноября по ночам довольно прохладно, всего +6 градусов.

Тото Вольфф подчеркнул, что машина Mercedes проявляет себя лучше на трассах, где холодно и идет дождь, таких как Сильверстоун и Спа, или на трассе в Лас-Вегасе, где гонки проходят ближе к полуночи.

В таких условиях автомобиль команды оживает, благодаря лучшей работе в условиях низких температур и проблемам с сцеплением. Тото Вольфф отметил, что на текущем этапе гонщики Mercedes довольны работой своего болида, в отличие от представителей других команд, жалующихся на проблемы со сцеплением.

Несмотря на успешное сегодняшнее выступление, главе Mercedes напоминает, что в следующем году нужно создать машину, способную эффективно выступать на любых трассах и в любых погодных условиях. Однако окончательные результаты будут видны лишь завтра.

Впрочем, Тото Вольфф признал, что пока сложно предсказать гоночный темп на предстоящей гонке, но обратил внимание на успешные выступления Шарля Леклера на тренировках. Основной задачей на старте будет избежать излишнего износа шин и увидеть, как себя покажет болид в гонке. По мнению Вольффа, любая из топ-команд имеет шанс на победу в грядущей гонке.

Отдельно он отметил выступление Льюиса Хэмилтона, который показал лучшее время во второй квалификационной сессии. Однако команде Mercedes предстоит проанализировать, каким образом им удалось достичь этого результата. Наиболее важная часть уик-энда ждет команду завтра, и Тото Вольфф выразил надежду на благоприятный исход и победу.

Напомним, что в прошлом году Mercedes показал не самые выдающиеся результаты на данной трассе. Тем не менее, Вольфф подчеркнул, что холодная погода благоприятно сказывается на выступлении их машины, хотя сама трасса не совсем подходит для болида Mercedes. Важно отметить, что на скоростном повороте номер три Mercedes был значительно быстрее конкурентов. Таким образом, общий прогноз выглядит обнадеживающим.