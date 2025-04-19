Рейтинг надежности: Skoda опережает Mercedes и Toyota.

Суровые российские погодные и дорожные условия ставят настоящий стержень перед автомобилями различных марок. Пятнадцать лет назад был составлен последний подобный рейтинг, который уже утратил свою значимость. Поэтому специалисты из международной сети автосервисов Fit Service (представленной более, чем в 300 городах России и Казахстана) совместно с агентством Gruzdev-Analyze принялись за работу над новым рейтингом, который позволит определить, какие автомобили справляются с экстремальными условиями лучше всего. Количество автомобилей, проходящих скрупулезное исследование в этот раз, увеличилось втрое.

Эксперты решили оценивать автомобили по самому эффективному параметру: подсчитывать количество неисправностей, выявленных в автосервисах у машин, которые находятся в эксплуатации от 3 до 23 лет. Чем меньше поломок у определенного бренда, тем выше будет его позиция в сравнении с конкурентами. По результатам анализа оказалось, что европейские и японские автопроизводители по-прежнему занимают верхние строчки в списке лидеров. Тем не менее, для удивления экспертов, также было отмечено высокое качество некоторых моделей LADA.

Итак, в топ-5 самых надежных автомобилей вошли:

Skoda Superb

2. Mercedes-Benz G-Class

3. Toyota Camry

4. Toyota Prius

5. Lexus GS

Топ-3 отечественных моделей, которые показали минимальное количество неисправностей:

ВАЗ-2112

2. Lada Xray

3. Lada Vesta

Согласно данным исследования, европейские автомобили лидируют, однако российская автомобильная промышленность начинает производить транспорт, который не уступает по качеству сборки и надежности западным и японским конкурентам.