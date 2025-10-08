Пять самых надёжных автомобилей, которые не разорят ваш бюджет

В России сохраняется высокий интерес к автомобилям на вторичном рынке стоимостью до 650 тысяч рублей. Эксперты проанализировали предложения на рынке и выделили пять моделей, отличающихся надежными двигателями и доступной стоимостью эксплуатации.

Специалисты отмечают, что для данной ценовой категории ключевыми остаются два параметра: прочность силовых агрегатов и приемлемые затраты на обслуживание. Покупатели стремятся выбрать машину, которая не потребует крупных вложений сразу после приобретения и не станет финансовым бременем в будущем.

Volkswagen Polo: крепкий "народный" автомобиль

Среди автомобилей до 650 тысяч рублей выделяется Volkswagen Polo Sedan пятого поколения, который выпускался с 2010 по 2012 год. Эта модель привлекает рациональным сочетанием оснащения, долговечности и устойчивости к износу. Владельцы ценят Volkswagen Polo за низкие эксплуатационные расходы и медленное старение по сравнению с одноклассниками.

Ford Focus: проверенная временем классика

Ford Focus уже давно зарекомендовал себя как доступный и массовый автомобиль. За указанную сумму можно найти хорошо сохранившиеся экземпляры второго поколения, произведённые примерно в 2007–2010 годах. Эта машина пользуется популярностью из-за надежности и простоты в обслуживании.

Renault Megane: комфорт и выносливость

Renault Megane второго поколения (2007–2009 годов выпуска) также часто попадает в поле зрения покупателей. Автомобиль выделяется уровнем комфорта, достойным оснащением и крепким кузовом. Надежные агрегаты и приемлемые расходы на сервис позволяют рассматривать Megane как одну из удачных покупок на вторичном рынке, особенно при пробеге до 200 тысяч километров.

Nissan Almera Classic: недооцененный практик

Несмотря на простоту дизайна и базовый уровень оснащения, Nissan Almera Classic (модели 2007–2009 годов) считается одним из самых практичных вариантов в своем классе. Этот автомобиль показывает высокую надежность, простоту в обслуживании и невысокие расходы по содержанию, что делает его привлекательным вариантом для ежедневной эксплуатации.

Chevrolet Cobalt: надежность за нестандартной внешностью

В числе бюджетных моделей можно выделить и Chevrolet Cobalt второго поколения. Автомобиль отличается необычным дизайном и оригинальным интерьером, но под внешностью скрываются прочные агрегаты и минимальные эксплуатационные издержки. Покупателям стоит уделить внимание истории машины, чтобы избежать экземпляров, ранее использовавшихся в такси.

Эксперты подчеркивают: даже обладая скромным бюджетом, можно подобрать автомобиль с долгим сроком службы и без необходимости частого ремонта. Главное — внимательно подходить к выбору и проверять техническое состояние машины.

Источник. Фото — Nissan.