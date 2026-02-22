Томбасис: «Мы на 90% приблизились к приемлемому решению»

Николас Томбасис, занимающий пост директора FIA по гонкам одноместных автомобилей, сообщил в интервью изданию AS, что Международная автомобильная федерация готова пересмотреть регламент, регулирующий работу силовых установок. Как отметил Томбасис, обсуждение этого вопроса уже ведётся со всеми командами, участвующими в чемпионате мира.

«У нас есть различные варианты действий на случай, если потребуется изменить правила, — пояснил Николас Томбасис. — Речь идёт о регулировании использования энергии». По его словам, результаты тестов, проведённых в Барселоне и Бахрейне, оказались значительно лучше тех, что были получены ранее в симуляторах. Тем не менее, по словам Томбасиса, возможны разные меры.

Директор FIA подчеркнул, что команды и пилоты продолжают адаптироваться к новым машинам, а федерация внимательно следит за ситуацией и не исключает внесения необходимых поправок. Диалог между FIA, производителями силовых установок, командами и гонщиками продолжается уже довольно давно.

Томбасис отметил: «Пилоты привыкли работать на пределе возможностей техники, но сейчас им приходится менять подход, пока мы не решим все технические вопросы». Он также напомнил, что распределение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электромотором остаётся равным — по 50% на каждую установку, что не стало неожиданностью для специалистов.

По словам Николаса Томбасиса, федерация уже проделала большую часть необходимой работы и приблизилась к решению вопроса на 90%. В то же время он добавил, что вряд ли изменения будут приняты до этапа в Австралии, поскольку не видит в этом острой необходимости. Томбасис также отметил, что маловероятно появление нововведений между гонками в Австралии и Китае, хотя процесс не затянется на месяцы.

«Мы чётко понимаем свою позицию и намерены откалибровать все системы FIA. В случае необходимости обратимся к командам и производителям двигателей для принятия окончательного решения», — подчеркнул директор FIA.

Томбасис пояснил, что рассматривается возможность увеличения доли мощности, генерируемой двигателем внутреннего сгорания, сверх текущих 50%. «Наша цель — максимально сохранить соотношение 50/50, поскольку мощность MGU-K составляет 350 кВт, и этот параметр останется прежним. Но мы допускаем различные варианты для квалификаций и гонок», — сообщил представитель федерации.

Он напомнил, что звёздами Формулы 1 остаются гонщики, однако этот спорт также привлекает крупнейших автопроизводителей — таких как Mercedes, Audi, Ferrari, Cadillac, и у каждого были свои причины для участия в чемпионате. Все эти компании остались довольны параметрами регламента на 2026 год.

«Возможно, процесс упростился бы, если бы силовая установка состояла только из двигателя внутреннего сгорания, но достигнутое равновесие 50/50 является отличным решением. Мы уже реализовали 90% задуманного, а оставшиеся вопросы решим с помощью коррекции регламента», — подвёл итог Николас Томбасис.