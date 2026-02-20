Томбасис: FIA никого не обвиняла ни в чём

В преддверии нового сезона Формулы 1 обсуждение силовых установок Mercedes продолжает набирать обороты. В связи с этим внимание к ситуации проявляют не только представители команд, но и Международная автомобильная федерация (FIA), которой приходится искать пути компромисса и организовывать голосование по возможным изменениям технического регламента.

Директор FIA по гонкам одноместных машин Николас Томбасис сегодня выступил с разъяснениями относительно разгоревшейся дискуссии. В беседе с журналистами он подчеркнул, что в ходе обсуждения спорных моментов ни разу не возникал вопрос о том, что производители двигателей Mercedes пытались кого-либо ввести в заблуждение.

«Когда речь заходит о подобных вопросах, всегда есть множество нюансов», — приводит слова Томбасиса издание RacingNews365. Он напомнил, что при обсуждении технического регламента в 2022 году одной из ключевых задач было ограничение степени сжатия двигателя на уровне 16:1.

По словам Томбасиса, именно такое требование было закреплено в финальной редакции регламента. Однако позднее выяснилось, что формулировки документа позволили одной из команд найти способ потенциального увеличения степени сжатия. При этом, как отмечает представитель FIA, вопрос нарушения правил или попытки обмана в официальной повестке не поднимался.

«Вокруг этой темы действительно много эмоций, но я считаю, что FIA никогда не обвиняла никого в противоправных действиях», — отметил Томбасис. Он добавил, что при вступлении в силу новых правил иногда неизбежно появляются решения, которые выходят за рамки изначальных намерений. Именно поэтому было принято решение провести электронное голосование, чтобы урегулировать ситуацию.

Томбасис также выразил мнение, что столь бурное обсуждение данной темы не оправдано. «Не хочу умалять важность вопроса, но нужно ли было поднимать такой ажиотаж, который продолжается уже много месяцев? Откровенно говоря, это не стоит подобных споров», — прокомментировал он.

Директор FIA подчеркнул, что федерация старается сохранять объективность и не препятствовать технологическим инновациям. По его словам, всегда найдутся как недовольные темпами реагирования, так и те, кто предпочёл бы оставить всё без изменений. «Наша задача — искать сбалансированные решения», — подытожил он.

Томбасис также напомнил, что в подобных спорах люди чаще всего помнят лишь то, что вызывает у них недовольство, и забывают о деталях, которые соответствуют их ожиданиям. Именно этим, по словам представителя FIA, объясняется высокий уровень эмоций вокруг ситуации.