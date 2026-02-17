Лишь поставщики топлива для Ferrari и Audi прошли омологацию

До старта первой гонки сезона в Мельбурне остаётся меньше трёх недель, и одной из ключевых тем обсуждения вновь стали силовые установки. Формула 1 ожидает решения Комиссии по вопросам степени сжатия двигателей Mercedes, процедуры старта и ряду других важных аспектов. На этом фоне особое внимание участников и специалистов привлекла новая тема — использование топлива.

С нынешнего сезона поставщики топлива для Формулы 1 обязаны производить его исключительно из возобновляемых источников. Речь идёт как о биотопливе, так и о синтетических вариантах, известных как e-fuel. Ископаемое сырьё теперь полностью исключено из цепочки поставок.

Сертификацию новых видов топлива Международная автомобильная федерация (FIA) доверила британской компании Zemo. Эта организация отвечает за контроль всего производственного процесса и подтверждение того, что топливо соответствует строгим регламентам. Процедура сертификации оказалась достаточно продолжительной, и в связи с тем, что это проходит впервые, некоторые поставщики столкнулись с определёнными трудностями.

Несмотря на возникающие сложности, все коллективы обязаны принять участие в Гран При Австралии. Поэтому в регламенте предусмотрена возможность использования временного топлива или топлива с частичной омологацией, если окончательная сертификация не будет завершена к началу сезона.

По состоянию на сегодняшний день полностью омологировали своё топливо только два поставщика. Shell обеспечивает топливом команды Ferrari, Haas и Cadillac, а BP поставляет топливо для Audi.

Стоит отметить, что уже в ходе первых тестовых заездов в Бахрейне, проходивших в четверг и пятницу, Ferrari использовала биотопливо с официальной омологацией. Shell в этом сезоне стал единственным поставщиком, сделавшим акцент именно на биотопливе, в то время как остальные компании выбрали синтетические виды топлива для своих клиентов.