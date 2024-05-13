Редкому Феррари на заводе устанавливали iPod Touch

Феррари привлекают внимание своей производительностью, красотой и редкостью, но этот 430 Scuderia Spider 16M привлекает к себе внимание по другой причине. Запущенный в 2008 году в честь 16 побед конструкторов в Формуле 1, экзотический кабриолет оснащен iPod Touch прямо с завода. Хотя фирменная лошадка стремится уменьшить отвлечения, поместив почти все управление перед водителем, эту модель ограниченного выпуска отличает нечто другое.

Piston Heads заметил 430 Scuderia Spider 16M на продажу в H.R. Owen в Великобритании. Феррари выпустила всего 499 единиц, но не все из них были с iPod Touch. Кроме того, автомобиль также предлагался с традиционным радио Becker Cascade с поддержкой iPod и Bluetooth. Мы немного покопались и обнаружили, что 16-гигабайтный iPod Touch предлагался в чехле из алькантары и поставлялся с кратким справочным руководством. В голландском магазине Baroli Automobilia такой продавался, но без сопровождающего автомобиля.

Фото: Motor1.com iPod Touch Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

По прошествии времени до появления Apple CarPlay, съемный iPod Touch находился в док-станции в центральной консоли. Итальянский экзотический бренд в целом противник сенсорных экранов, поскольку считает, что наличие центрального дисплея лишает удовольствия от вождения. В современных моделях все сосредоточено в приборной панели, хотя что-то меняется, так как у Ромы и 12Цилиндров есть центральный экран.

Интересный факт для фанатов техники – Ferrari была первым автопроизводителем, полностью интегрировавшим Apple CarPlay еще в 2014 году, когда вышел FF. Что касается iPod Touch, Apple прекратила производство этой линейки продуктов в 2022 году, считая ее устаревшей в эпоху iPhone. Учитывая, что у вас уже есть iPhone в кармане, в чем смысл носить еще одно устройство, которое выполняет те же функции?

Фото: Motor1.com Ferrari 430 Scuderia Spider 16M с радио Becker Cascade

Когда выходил 430 Scuderia Spider 16M, Apple предлагала версию iPod Touch с объемом памяти 32 ГБ, но Ferrari решила использовать модель с объемом 16 ГБ. Учитывая высокую первоначальную цену автомобиля в $313 350, можно подумать, что в Маранелло выбрали бы модель с большим объемом памяти. В защиту фирмы, возможно, Ferrari хотела сохранить тему "16".