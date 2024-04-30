Мужчина живет в Ламборджини Урусе Оверлендере

Ламборгини Urus - не ваш типичный внедорожник, но его большая высота посадки и четырехдверный кузов делают его отличным (но дорогим) кандидатом для превращения в автомобиль для путешествий. Именно это сделал один человек из Колорадо, и внедорожник оказался удивительно функциональным в качестве дома на колесах.

Он рассчитан только на одного человека, и не все в Urus идеально для жизни. Безрамочные окна не могут удерживать москитную сетку, а Коннор нашел нерегулируемые подголовники как странное упущение из контролей конфигурации сидений. Также слабые фонари заднего хода могут создавать трудности при движении задним ходом ночью, но здесь на помощь приходят аксессуары и оборудование.

Urus оснащен съемным багажником на крыше от Front Runner, который может вмещать чемоданы, запасное колесо и вспомогательные фонари, а также служит креплением для Starlink и тентом. Двадцатидвухдюймовые диски Klassik B OffRoad и внедорожные шины повышают маневренность Urus.

Внутри кровать может складываться, что позволяет использовать сиденья за водителем. Коннор может разместить внутри трех или четырех человек, а модульность позволяет ему быстро освободить Urus по максимуму при необходимости.

Наименее захватывающий аспект Lamborghini - это его 641-сильный битурбированный 4,0-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель, который имел всего одну серьезную проблему за 20 000-мильное путешествие Коннора через 16 стран. O-образное кольцо сломалось на шланге вакуума, и Urus потребовался эвакуатор.

Также поездка не обошлась без повреждений. Коннор повредил передний сплиттер - стоимостью $1400 - в Румынии, и кнопка для внутреннего света перестала работать, но это не так плохо для внедорожного роскошного внедорожника.

Отсутствующий задний бампер - это преднамеренно. У Коннора есть планы заменить оба бампера для улучшения внедорожных возможностей внедорожника, что включит установку новой системы выпуска для увеличения клиренса и защитных пластин. Он также планирует вынести плиту наружу и надеется переделать конструкцию для установки верхней палатки.

Новый Lamborghini Urus стоит столько же, сколько дом во многих частях страны. Приятно знать, что он может также использоваться в качестве жилища, но ванной в комплекте нет.