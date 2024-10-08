Это последний Ram 1500 с Hemi V-8

Производство Ram 1500 Classic завершено. Последний грузовик - Tradesman с 5,7-литровым Hemi V-8.

Это означает конец доступности V-8 для Ram 1500.

Солнце наконец зашло на Ram 1500 Classic, и вместе с ним закончилась эпоха 5,7-литрового Hemi V-8. Последний грузовик недавно сошел с конвейера на заводе Warren Truck Assembly, завершив производственный цикл, начавшийся 15 лет назад. Отныне вам понадобится Ram 2500, если вы хотите мощь V-8.

Ram упустил этот важный момент, не отметив его, но благодаря социальным сетям и Mopar Insiders, у нас есть информация о последнем пикапе. Это Ram 1500 Classic в комплектации Tradesman, окрашенный в цвет Delmonico Red, и да, в нем Hemi. Для Classic стандартным мотором является 3,6-литровый V-6, но нам нравится идея, что последняя модель уходит с любимым многими V-8.

Ram 1500 Classic продержался гораздо дольше, чем ожидалось. Он начал производство еще в 2009 году, когда Ram все еще был частью Dodge. Когда пятого поколения Ram 1500 был запущен в 2019 году, четвертый поколение стало Ram Classic, предлагая покупателям полноразмерный грузовик по более низкой цене. Chevrolet сделал нечто похожее в конце 2000-х годов с Silverado Classic, но это было всего лишь однолетнее событие. Ram никогда не публиковал отдельных цифр продаж для 1500 Classic, но можно смело предположить, что автомобиль не прожил бы рядом с пятого поколением целых пять лет, если бы покупатели не реагировали на него.

Фото: Motor1.com

В последний год Ram 1500 Classic имел базовую цену $40 700, включая доставку. Это предлагало вам Tradesman Quad Cab с задним приводом, 3,6-литровым мотором V-6, 17-дюймовыми стальными дисками и немногое другое.

Мы обратились в Ram за дополнительной информацией о последнем выпущенном 1500 Classic. Мы обновим эту статью, если станет доступно больше информации.