Вот и конец: смотрите первый трейлер финала "The Grand Tour"

Приключение подходит к концу. Для многих современных поклонников автомобилей Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд были сухо-язычным лицом автомобильного телевидения более двух десятилетий. Но они готовятся к своему последнему совместному приключению. Последний эпизод The Grand Tour, "One for the Road", выходит 13 сентября на Amazon Prime, и новый тизер предоставляет наше первое официальное представление о предстоящем веселье.

Трое отправятся через Зимбабве на трех автомобилях, которыми они всегда хотели владеть. Кажется, что Кларксон управляет Lancia Montecarlo, Хаммонд - Ford Capri 3,0 литра, а Мэй - Triumph Stag. В трейлере показано не так много дорожных приключений; вместо этого акцент сделан на троих ведущих, которых многие из нас полюбили.

Фото: Motor1.com

The Grand Tour впервые появился в 2016 году после ухода тройки из Top Gear на BBC, который Кларксон возродил в начале 2000-х. Мэй присоединился к шоу в 2003 году, и оно стало всемирной культурной силой, подпитываемой безудержной пиратской деятельностью в начале нулевых. Это продолжалось до того момента, пока Кларксон не был уволен с шоу за избиение продюсера, после чего трое перебрались на Amazon.

Хотя шоу подчеркивало новейшие автомобили, именно праздничные спецвыпуски, где троица покупала дешевые "коробки" для грандиозных приключений по часто недружелюбным местам, по-настоящему закрепили их статус суперзвезд. Они показали миру, что автомобили - это не только металл и масло, но и люди, с которыми вам весело, когда вы вместе наслаждаетесь чем-то. Вот что делает автомобили интересными и уникальными.

Как говорит Кларксон в трейлере: "Итак, в последний раз, поехали". Смотрите 13 сентября, и, возможно, приготовьте пачку салфеток. Это конец эпохи.

