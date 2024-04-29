Ресторан с тематикой Формулы-1 оснащен 69 полноценными гоночными симуляторами.

В пригороде Бостона появилось новое место для ужина, напитков и развлечений для поклонников автогонок. F1 Arcade открыт для посетителей, и если вы еще не догадались, развлечения здесь предлагаются на нескольких банках полномасштабных гоночных симуляторов.

Всего здесь находится 69 симуляторов, разбросанных по двум этажам площадью 16 000 квадратных футов. Они связаны между собой для гонок один на один или командных заездов в атмосфере Формулы 1, воссоздающей культовые трассы из реальной жизни. Подробности о трассах или машинах не уточняются, но F1 Arcade предлагает постоянным посетителям возможность создать персональные профили водителей. Называемый Arcade Hub, участники могут зарабатывать Arcadians - предположительно, систему баллов, которые можно обменять на товары.

Хотя слово "аркада" присутствует в названии, фотографии показывают заведение, которое выглядит гораздо более роскошно, чем аркады прошлого. Среди гоночных сидений царит стильная атмосфера, среди прочего, есть 37-футовый бар, где можно заказать напитки с названиями, отсылающими к автоспорту. Есть меню с разнообразными блюдами, некоторые из которых мы, возможно, не сможем произнести. И $16 за тушеное куриное мясо по-тинга звучит вполне разумно, особенно по сравнению с $275 за тарелку накос, увиденную на прошлогодней гонке "Формулы 1" в Майами.

F1 Arcade был запущен в 2022 году с первым рестораном в Лондоне. Новое заведение в Бостоне стало первым из нескольких, запланированных для Соединенных Штатов, следующим в списке будет Вашингтон. Если все пойдет хорошо, в ближайшие годы может появиться 30 заведений.

"Мы в восторге от запуска первого американского заведения F1 Arcade в оживленном районе Бостон Сипорт, впоследствии невероятного успеха в Великобритании", - сказал основатель и генеральный директор F1 Arcade Адам Бриден. "Гости могут насладиться уникальным адреналином наполненным заведением и азартом гонок в одном месте. Открытие F1 Arcade Boston Seaport заложило основу для нашего амбициозного расширения в США, поскольку мы с нетерпением ждем открытия нашего второго заведения этой осенью в Вашингтоне."

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