Эта отсоединенная голова по имени Сэм — вот почему ваш Porsche звучит так хорошо

Если вам снятся кошмары о безликом создании, следящем за вами, и у вас случайно есть Porsche, выпущенный после 2015 года, то у нас может быть объяснение для вас.

Представляем вам звуковой модуль Porsche, получивший имя Sound Acoustic Module, чтобы придать ему человеческое имя, соответствующее его человекоподобному внешнему виду. SAM был создан в 2015 году для помощи Porsche в оценке звука в своих автомобилях, процесс, который стал более критичным в условиях наступления электрической революции. Настройка звука выхлопа - это одно, но когда в фоне нет внутреннего сгорания, издавающего постоянный гул, возникают разнообразные звуки.

Поэтому Porsche утверждает, что у SAM есть все "акустически значимые" части головы. Это не включает глазницы или нос, но есть уши. У каждого из них есть свой микрофон и предусилитель для записи шума, что дает SAM возможность слышать диапазон до 130 дБ. Это дает Porsche вторую пару человекоподобных ушей для оценки всего, начиная с тихих нажатий кнопок и заканчивая шумными выхлопными системами с плоским шестью цилиндрами.

“У нас естественно есть бинауральная система измерения в наушниках, которые носим как испытатели-люди,” - сказал Дэвид Садовски, звуковой инженер в Porsche. “Но Сэм позволяет нам взять дополнительную пару ушей на борт для каждого теста и разместить эту пару в другом месте в машине, например, на заднем сиденье.”

SAM используется как в лаборатории, так и на дороге, проезжая примерно 1 200 миль в год. Можно представить некоторые забавные взаимодействия между инженерами Porsche и смущенными путешественниками, возникающие в результате этих экспериментов. Тем не менее, эта работа является важной частью усилий Porsche сохранить звук важным компонентом своего водительского опыта на фоне наплыва электромобилей.

“Электрический двигатель естественным образом издает тихое жужжание,” - пояснил Садовски. “Это просто так, поэтому, например, звук двигателя в электрическом Taycan искусственно обогащен. Наша задача в области акустического контроля качества - определить, был ли создан здесь идеальный звук Porsche.”

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.