Новый Suzuki Swift Sport уже существует… но к сожалению, он не таков

Модель Suzuki Swift Sport была упразднена в прошлом году без особых объявлений или почестей для этого маленького спортивного хэтчбека. Однако ее более преданные поклонники, несомненно, найдут новую надежду на возвращение, увидев это: новый концепт Suzuki Swift Champions.

Эта соответствующе сердито выглядящая версия последнего Suzuki Swift была представлена на выставке Bharat Mobility Global Expo в Индии в 2025 году и предназначена исключительно для "сбора отзывов клиентов". Но мы уверены, что все отзывы, которые он получит, будут звучать как "это был бы отличный Swift Sport!" и "когда вы его сделаете?".

Тем не менее, насколько мы можем судить, все изменения для концепции Swift Champion косметические. Сюда входят более агрессивный передний сплиттер и задний диффузор, огромное заднее крыло, новые пороги, очень незаметные расширители колесных арок и, вероятно, более легкий набор колес. Есть также яркая красная краска, контрастирующая с глянцево-черными элементами и крышей, а также яркая графика.

Если бы появился новый Swift Sport на основе этого концепта, мы ожидали бы, что трехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра получит немного больше мощности, чем 81 л.с., которые есть в стандартном Swift, возможно, с некоторыми настройками подвески.

Suzuki Swift Champion был лишь одним из семи шоу-каров, представленных Suzuki в Индии, и нашим другим фаворитом был концепт Jimny Conquerer, который является свидетельством "непоколебимого духа приключений и бесстрашного менталитета, который определяет истинных исследователей".

Модификации для Jimny Conquerer включают лебедку на переднем бампере, крышные багажники для удержания комплекта бордюров для бездорожья/песчаных лестниц, ящик для хранения по бокам - как на Land Rover Defender - и цветовую схему песчаного/черного.

Suzuki Jimny не был доступен для покупки в качестве легкового автомобиля с 2020 года из-за выбросов СО2, и хотя были намеки на то, что крошечный внедорожник может вернуться в салоны как электромобиль, эти надежды были разбиты президентом компании в прошлом году.

"Я думаю, что [электрическая версия] испортила бы лучшую часть Jimny," - сказал Тошихиро Сузуки. "Я считаю, что главная сила Jimny - это правильный вес."