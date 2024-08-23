Этот красивый широкотелый BMW 8 Series скрывает в себе двигатель V-10 от М5

BMW представила всего два поколения модели 8 Series. Первое поколение прослужило почти десять лет в 1990-х, прежде чем автопроизводитель убрал эту модель почти на 20 лет. Модель E31 была снята с производства из-за низких продаж, но ее элегантный стиль до сих пор не забыт. Компания Reyn Speed Shop создала потрясающий уникальный автомобиль, который был представлен миру во время Monterey Car Week.

Этот автомобиль называется 858 CSL, на нем установлены новые кузовные панели из углепластика для снижения веса и получения звания Competition Sport Lightweight. Также были установлены новые передний и задний бамперы, широкие квадратные арки колес, индивидуальные фары и вентилируемый капот. Уникальные легкосплавные диски украшены оригинальными центральными колпаками BMW. Это тонкое стилистическое обновление подчеркивает стандартный дизайн и добавляет несколько уникальных изюминок.

Этот уникальный автомобиль также избавился от оригинального двигателя - BMW предлагала V-образные 8-цилиндровые и 12-цилиндровые двигатели различных объемов, заменив его на 5,0-литровый V-10 от M5 поколения E60. Однако компания Reyn Speed Shop не остановилась на достигнутом и увеличила объем двигателя до 5,8 литра за счет увеличения хода поршня и установила шестиступенчатую механическую коробку передач.

Reyn не раскрывает новые показатели производительности модифицированного двигателя, но известно, что двигатель развивал 500 лошадиных сил и 384 фунт-футов крутящего момента на первых E60, собранных с 2005 по 2010 год. Увеличенный объем, вероятно, привел к еще большей мощности, но Monterey Car Week уже прошла, и у вас могли не быть возможности увидеть 858 CSL лично. Но хотя бы он существует. Первому поколению 8 Series заслуживает больше внимания.

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