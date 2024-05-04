1953 Dodge Power Wagon Restmod: продается за $450 000

За покупку практически любого предмета за $450 000 кажется огромной суммой, не говоря уже о старом пикапе Dodge. Но прежде чем вы решите отправиться искать более дешевый 1953 года Power Wagon с кабиной для экипажа, вам следует знать одну вещь. Dodge не выпускал Power Wagon с кабиной для экипажа в 1953 году, и вообще никогда. Это высококлассный кастомизированный рестомод, и если у вас есть лишние деньги, он может быть ваш.

Согласно списку аукционов Mecum, этот старый грузовик был полностью отреставрирован и модернизирован за пределами дополнительных дверей сзади. Под капотом установлен 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель Cummins, сопряженный с пятиступенчатой механической коробкой передач. Четырехколесные дисковые тормоза обеспечивают тормозной эффект, а амортизаторы Bilstein и ведущие втулки Warn способствуют системе полного привода Power Wagon. Все это установлено на гигантские покрышки BFGoodrich диаметром 39 дюймов. Для сравнения, оригинальные Power Wagon 1953 года оснащались рядными шестицилиндровыми двигателями с верхним расположением клапанов и четырехступенчатыми коробками передач без синхронизации.

Перейдя внутрь, салон старого Power Wagon украшен черными кожаными сиденьями переднего ряда и кожаной скамейкой на заднем ряду. Там также есть черный ковровый покрытие, и хотя приборная панель имеет оригинальный вид, она украшена ретро-модерновыми приборами и сенсорным мультимедийным системой. Также установлен кондиционер, и для дней, когда хочется свежего воздуха, у кабины с четырьмя дверьми есть тканевая раскатная крыша. Кузов переоснащен деревянным напольным покрытием, а экстерьер выполнен в яркой красной расцветке с черным на крыльях и ступенях. Большой передний бампер также выполнен в черном цвете и украшен лебедкой Warn грузоподъемностью 16 500 фунтов.

Конкретные детали реставрации не указаны в списке аукционов. Фотографии показывают аккуратный грузовик снаружи и внутри, а одометр показывает всего одну милю после восстановления. Аукцион назначен на 17 мая; Mecum оценивает, что на момент удара молотка цена может составить от $350 000 до $450 000.