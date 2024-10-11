Аренда электромобилей сейчас стоит копейки

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Новости и отчеты свидетельствуют о снижении интереса к электромобилям. Это означает, что компании начинают откатывать свои планы по развитию электромобилей из-за падения продаж. Однако для потребителей это означает, что сейчас можно получить отличное предложение по аренде электромобиля.

Компании, такие как Fiat, Hyundai, Nissan и VinFast, предлагают аренду новых электромобилей за сумму менее $300, $200 и даже менее $100 в месяц, в некоторых случаях. Конечно, многие из них требуют предварительного взноса, и некоторые из этих предложений действительны только до конца месяца, но ежемесячные платежи настолько низки, что их может быть невозможно упустить.

Fiat 500e

Фото: Motor1.com

$199/месяц

$2,999 предоплата

36 месяцев

Fiat предлагает сделку по аренде $199 в месяц на свой новый 500e на 36 месяцев. Этот электрический городской автомобиль имеет запас хода 150 миль, мощность 117 лошадиных сил и стоит $34,095 новым. Fiat требует предоплату в размере $2,999, но в итоге это обходится немногим более чем в $10,000 за три года.

Hyundai Ioniq 5

Фото: Motor1.com

$199/месяц

$3,999 предоплата

24 месяца

Hyundai предлагает свою модель Ioniq 5 SEL заднего привода среднего уровня всего за $199 в месяц на 24 месяца с предоплатой в размере $3,999. Это немного дороже, чем Ioniq 6, но у Ioniq 5 SEL впечатляющий запас хода - 303 мили. Это предложение действительно до 31 октября.

Hyundai Ioniq 6

Фото: Motor1.com

$159/месяц

$3,999 предоплата

24 месяца

Hyundai предлагает еще меньше за совершенно новый Ioniq 6 SE Standard Range. Вы можете получить его за $159 в месяц на 24 месяца с предоплатой в размере $3,999. Это обходится менее чем в $8,000 за два года на автомобиль, который продается по цене $38,615. Это предложение действительно до 31 октября.

Kia EV6

Фото: Motor1.com

$179/месяц

$3,999 предоплата

24 месяца

Kia приглашает вас забрать свой EV6 за $179 в месяц на 24 месяца с предоплатой в размере $3,999. Это позволит вам стать обладателем модели Light Long Range с задним приводом, который оснащен батареей на 77,4 киловатт-часа, мощностью 225 лошадиных сил и запасом хода 310 миль. Это предложение действительно до 31 октября.

Nissan Ariya

Фото: Motor1.com

$99/месяц

$3,329 предоплата

36 месяцев

Возможно, самое безумное предложение по аренде нового электромобиля в настоящее время - это для внедорожника Ariya. Вы можете получить совершенно новый Nissan Ariya за $99 в месяц на 36 месяцев с предоплатой в размере $3,329. Это для комплектации Engage с батареей на 63,0 киловатт-часа и максимальным запасом хода 216 миль. Для справки, Nissan Ariya начинается с $41,515.

Nissan Leaf

Фото: Motor1.com

$109/месяц

$2,529 предоплата

36 месяцев

Nissan фактически раздает свои электромобили на данный момент. Если вы живете в Колорадо, вы можете воспользоваться $5,000 кредитом штата Колорадо на инновационные транспортные средства, а также дополнительными $1,000 в виде бонуса для аренды нового Leaf всего за $109 в месяц на 36 месяцев с предоплатой в размере $2,529. Это для Leaf S с батареей на 40,0 киловатт-часа и запасом хода 149 миль. Это предложение действительно до 4 ноября.

VinFast VF8

Фото: Motor1.com

$199/месяц

$894 предоплата

36 месяцев

VinFast предлагает свой VF8 Eco за $199 в месяц на 36 месяцев с предоплатой всего $894 до 31 октября. У VF8 Eco установлен аккумулятор на 87,7 киловатт-часа и предполагаемый запас хода 264 мили. У VF8 Eco рекомендованная розничная цена составляет $47,200.

Итак, если вы на рынке для приобретения нового автомобиля, существует множество предложений на электромобили.