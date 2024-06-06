Джип Willys остается символом даже спустя 80 лет после Дня Д.

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В этом году исполняется 80 лет со дня Д-Дей, когда 6 июня 1944 года союзные войска высадились в Нормандии с моря и воздуха. Это была беспрецедентная военная операция, в рамках которой люди и машины начали освобождение Европы. Среди солдат, самолетов, десантных судов и кораблей одна машина стала частью истории: Willys MB Jeep.

Подлинный символ высадки союзников на пляжах Нормандии 6 июня 1944 года, Willys MB (Military Model B) Jeep заслуженно занимает место в автомобильном пантеоне. Производившийся с 1941 по 1945 год для американской армии, он участвовал в каждом сражении за освобождение Европы от нацистской оккупации.

Willys-Overland и Ford ответили на запрос армии США во время разгула Второй мировой войны в Европе, разработав один из первых в истории автомобилей с подключаемым полным приводом. За меньше чем пять лет было собрано более 640 000 экземпляров, которые в основном отправлялись на театры военных действий. На них перемещались как солдаты, так и генералы.

Швейцарский армейский нож на колесах

Весом в гарантированный 1 метрический тонн (2204 фунта) и с размерами 129,9 дюйма в длину, 62,0 дюйма в ширину и 68,69 дюйма в высоту, Willys был создан для передвижения в любых условиях, в любую погоду, с любой загрузкой. С четырехцилиндровым бензиновым двигателем Willys Overland MB, развивающим 60 лошадиных сил при 3820 об/мин, легкий внедорожник мог разгоняться до 65,2 миль в час и имел запас хода 236 миль. Легко обслуживаемый и ремонтируемый, маленький автомобиль по праву называли швейцарским армейским ножом союзников, высадившихся во Франции.

Фото: Motor1.com

Возможно, его название произошло от устной сокращенной формы букв GP, что означает "General Purpose" (Общего Назначения), что превратилось в "Jeep". Но также возможно, что оно произошло от аббревиатуры "Just Enough Essential Parts" (Только Необходимые Основные Детали), отсылая к простой, обезьянчивой конструкции машины. В любом случае, во время высадки его называли Willys MB, а имя Jeep появилось позже.

В базовой комплектации этот маленький военный автомобиль был оснащен пулеметом и двумя пистолетами-пулеметами. Также он был оснащен радиостанцией, ключевым элементом в его разведывательных и командных миссиях. Впечатленные его прочностью, военные не колебались адаптировать свои джипы к ситуациям и требованиям, с которыми сталкивались. Некоторые были приспособлены к местности, например, те, которые использовались в Нормандском Бокаже во время битвы после Д-Дея, имели вертикальную перекладину на капоте, чтобы разрезать провода, натянутые между двумя деревьями немецкими войсками, предназначенные для уничтожения пассажиров джипа.

Джип остается символом и сегодня является предметом коллекционирования для многих энтузиастов. Во время церемонии по случаю Дня Д-Дей в этом году, вы, вероятно, увидите много джипов на французских дорогах.