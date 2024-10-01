Скода Эльрок оснащена гениальным устройством для проверки износа шин

Каждый раз, когда Škoda представляет новую модель, я всегда ищу "Просто умные" функции, которые делают владение автомобилем немного проще. Они не просто маркетинговый трюк, так как большинство из них действительно полезны. Новый Elroq переполнен этими удобствами, но есть одна, которая привлекла мое внимание. Это измеритель износа шин, который также служит скребком для льда.

Теперь я знаю, что скажут большинство европейцев: у Škoda уже есть это несколько лет. Действительно, у меня это есть на моем Octavia 2017 года. Но у меня он находится внутри топливной двери. На Elroq чешская сторона концерна Volkswagen Group переместила его внутрь задней двери. Существует специальный отсек на левой части задней двери, куда вы вставляете двухв одный инструмент, изготовленный из экологически чистых материалов.

В длинном списке "Просто умных" предметов есть все: от обычного зонта в стиле Rolls-Royce в двери водителя до аварийного треугольника в задней двери. Кроме того, под полкой для багажа есть сетка для хранения кабеля зарядки, а по бокам грузового отделения есть складные крючки. Хотя Elroq полностью электрический на специальной платформе, у него есть большая горбинка посередине. Но по крайней мере, центральный туннель имеет ящик для груза с встроенными подстаканниками для задних пассажиров. В багажном отделении Škoda втиснула два верхних ящика для хранения над обычными карманами.

Мы также приятно удивлены тем, что Škoda еще не отказалась от физических кнопок, так как есть ряд жестких клавиш под воздушными отверстиями. Кнопки на рулевом колесе, двери водителя и слева от приборной панели для управления светом также "старомодные", а не раздражающие сенсорные клавиши. Внутри грузового отделения есть QR-код, ведущий на страницу с доступным оборудованием и функциями автомобиля.

К счастью, огромный 13-дюймовый мультимедийный экран не заставил Škoda избавиться от цифровой приборной панели, которая находится ниже дополнительного отображения на лобовом стекле. Хотя это первая модель марки, принявшая новый дизайнерский язык, названный Modern Solid, Elroq сохраняет черты, которые сделали Škoda так популярной в Европе. У него самый большой багажник в своем сегменте, объемом 16,6 кубических футов (470 литров) с поднятыми сиденьями. Сложите заднюю скамейку, и объем вырастет до 55,8 кубических футов (1 580 литров). Дополнительно внутри есть еще 1,7 кубических фута (48 литров).

Elroq - компактный электрический кроссовер, позиционированный ниже Kodiaq, который является аналогом ID.4 от Škoda. Странным образом у VW пока нет своей версии Elroq, хотя хэтчбек ID.3 косвенно занимает это место. Как и бензиновые кроссоверы Škoda, он имеет разделенную фару, в то время как у большего Enyaq фары цельные. Дизайн задней части выглядит так, будто его тяжело позаимствовали у его старшего брата.

Elroq предлагается в вариантах с задним и полным приводом с одним и двумя двигателями соответственно. Базовая модель Elroq 50 обходится 168 лошадиными силами и 229 фунт-футов (310 ньютон-метров) крутящего момента. За ней следует средненькая Elroq 60 с мощностью 201 л.с. и таким же крутящим моментом 229 фунт-футов (310 Нм). Перейдя к Elroq 85, вы получаете 282 л.с. и 402 фунт-фута (545 Нм), передаваемых на задний мост.

В вершине линейки находится Elroq 85x с дополнительным электрическим двигателем, установленным на переднем мосту, обеспечивающим полный привод. Škoda пока не делится цифрами мощности, но упоминает, что версия с полным приводом поступит в продажу позже, в 2025 году. В зависимости от версии, электромобиль поставляется с тремя вариантами батарей с полезным энергетическим содержанием 52 кВт·ч, 59 кВт·ч и 77 кВт·ч.

Самая большая батарея предназначена для Elroq 85 и 85x и поддерживает зарядку до 175 кВт. Зарядка батареи с 10% до 80% занимает 28 минут с использованием станции постоянного тока. Elroq 60 принимает 165 кВт, тогда как базовый Elroq 50 может быть заряжен до 145 кВт. В обоих случаях вам придется подождать 25 минут, чтобы зарядить от 10% до 80%. Поддерживается также переменный ток, с максимальной мощностью 11 кВт.

Если дальность - ваш приоритет, вам понадобится Elroq 85 с задним приводом, так как он способен проехать более 348 миль (560 километров) по циклу WLTP, который, как известно, более оптимистичен, чем оценки EPA. Максимальная скорость не будет ключевым аргументом продаж, но мы знаем, что модели 85 могут разгоняться до 112 миль в час (180 км/ч), тогда как более дешевые модели ограничены скоростью 100 миль в час (160 км/ч).

Длиной 176,7 дюйма (448 миллиметров), шириной 74,1 дюйма (1884 миллиметра) и высотой 65,1 дюйма (1654 миллиметра) Elroq значительно меньше, чем ID.4, не говоря уже о Enyaq. Škoda утверждает, что автомобиль весит 4297 фунтов (1949 килограмм), но не уточняет вес по комплектациям. Если нам придется угадывать, то это, вероятно, число для базовой версии с задним приводом без дополнительных опций. Эта краска Timiano Green новая и эксклюзивная для Elroq, а размеры колес варьируются от 19 до 21 дюйма.

Škoda запросит €33 900 ($37 600) за самую дешевую конфигурацию и отмечает, что стоимость автомобиля примерно такая же, как у такого же по размеру Karoq с двигателем внутреннего сгорания. Заказы в 12 европейских странах откроются завтра, когда также станет доступен конфигуратор. Лимитированная версия First Edition получит переднюю световую панель, а также черную отделку стоек A и крыши.

К сожалению, концерн Volkswagen не планирует ввести Škoda на американский рынок, но не волнуйтесь, вместо этого мы получим бренд Cupra. Ожидается, что дочерний бренд SEAT начнет продавать несколько электрических кроссоверов в Северной Америке к концу десятилетия.

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