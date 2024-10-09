Новый Volkswagen Tayron - это следующий Тигуан для Америки

Новый автомобиль Tayron уже успел заявить о себе в Китае с 2018 года, и теперь он делает свой путь в европейский портфель компании Volkswagen. Что это такое? По сути, это семиместная версия последнего поколения Tiguan. Иными словами, он заменяет старый Tiguan Allspace, который продавался в Европе. Также это точный превью следующего компактного трехрядного кроссовера в Америке, который сохранит название Tiguan.

Расположенный между Tiguan и более крупным, более роскошным Touareg, который не поставляется в Соединенных Штатах, новый Tayron не ограничивается только семью местами, так как его можно приобрести и с двумя рядами. Вы можете представить его как эквивалент Skoda Kodiaq от VW. Изнутри и снаружи дизайн не является сюрпризом, потому что он выглядит практически как удлиненный Tiguan. Ну, потому что он им и является.

Фото: Motor1.com

Длина автомобиля составляет 187,8 дюйма (4770 миллиметров), что на 9 дюймов (231 миллиметр) длиннее, чем базовый внедорожник. Для размещения третьего ряда сидений его колесная база была увеличена на 4,5 дюйма (114 миллиметров) до 109,8 дюйма (2791 миллиметр). Tayron имеет ширину 72,9 дюйма (1852 миллиметра) и высоту 65,3 дюйма (1660 миллиметров), превышающие соответствующие показатели Tiguan.

Как можно себе представить, это чрезвычайно практичный внедорожник. Объем багажника за сиденьями варьируется от 12,2 кубических футов (345 литров) для версии с третьим рядом до 31,2 кубических футов (885 литров) для модели с двумя рядами. Сложив второй ряд, объем увеличивается до 73,8 кубических футов (2 090 литров) для модели с двумя рядами и до 67,2 кубических футов (1 905 литров) для конфигурации с тремя рядами.

Выбрав гибридную версию, эти цифры будут немного меньше из-за батареи, занимающей место: 24,9 кубических футов (705 литров) с поднятыми задними сиденьями и 67,6 кубических футов (1 915 литров) после их складывания. Следует отметить, что электрифицированный Tayron будет продаваться исключительно с двумя рядами сидений.

Фото: Motor1.com

Все версии Tayron получают двухсотый автоматический коробку передач с шестью передачами для подключаемых гибридов и семь для моделей с обычными двигателями. PHEV строго переднеприводные, как и базовые бензиновые и дизельные двигатели. В начальной комплектации новый внедорожник полагается на 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель с мощностью 148 лошадиных сил и крутящим моментом 184 фут-фунта (250 Ньютон-метров). Этот двигатель оснащен технологией мягкой гибридизации и может работать только на двух цилиндрах, чтобы экономить топливо, когда дополнительная мощность не требуется.

К 1,5 eTSI двигателю присоединяется экономичный 2,0 TDI дизель с той же мощностью в 148 л.с., но с гораздо более высоким крутящим моментом 266 фут-фунтов (360 Нм). Перейдя на более мощный 2,0 TDI с полным приводом, вы получаете 201 л.с. и 295 фут-фунтов (400 Нм). VW также продаст Tayron с двумя 2,0 TSI бензиновыми двигателями, один с 148 л.с. и 236 фут-фунтов (320 Нм), а другой с 261 л.с. и 295 фут-фунтов (400 Нм).

Дизельные двигатели постепенно выходят из моды в Европе в результате грязной истории Dieselgate Volkswagen Group, поэтому все больше людей переходят на подключаемые гибриды. Есть один с мощностью 201 л.с. и другой с 268 л.с., оба объединяют турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель с электромотором. PHEV используют аккумуляторную батарею литий-ионного типа с полезным энергетическим содержанием 19,7 кВт-ч и поддержкой зарядки постоянного тока на уровне 50 кВт. Полного заряда хватает на более чем 62 мили (100 километров). С учетом объема бензобака Tayron eHybrid может проехать около 528 миль (850 километров).

Как и в других недавно выпущенных моделях VW, внутри есть огромный 15-дюймовый сенсорный экран, торчит из приборной панели, как большая проблема. Это в основном планшет, без усилий для интеграции дисплея информационно-развлекательной системы в приборную панель. Цифровой приборный экран водителя имеет размер 10,25 дюйма, и нас удивляет, что нет дополнительного экрана только для пассажира. Некоторые автомобили из группы VW уже имеют это, включая новый удлиненный Passat Pro для Китая.

Повторяя последние модели от немецкого автопроизводителя, к сожалению, здесь мало обычных кнопок. Видя стакан наполовину полным, сенсорные ползунки, расположенные под центральным экраном для управления температурой и громкостью аудио, подсвечиваются. Нелепо, что это не было так в Golf Mk8 до выхода среднесрочного обновления, представленного в этом году.

Поскольку мы упомянули Skoda Kodiaq ранее, трехрядный внедорожник из Чехии должен быть проще в повседневной жизни. Это потому, что в нем больше старомодных кнопок, чем в Tayron, а также настраиваемые ручки с встроенными экранами. Почему VW не использует их? Похоже, что компания сама себя подрывает, делая Skoda более желанными.

Вы будете рады увидеть традиционные кнопки на рулевом колесе, а не раздражающие емкостные клавиши. Хотя Tayron не является премиальной моделью от Audi, внутри есть несколько заметных удобств. Речь идет о вентилируемых и массажирующих передних сиденьях, а также о лобовом дисплее с возможностью отображения информации, звуковой системе Harman Kardon и 30-цветной подсветке салона.

Собранный дома в Вольфсбурге, Германия, VW Tayron поступит в продажу в Европе этой осенью в версиях Life, Elegance и R-Line. Пока нет информации о его эквиваленте Tiguan для Америки, но логика подсказывает, что он не за горами. Ожидается, что модель для США появится в следующем году. А в промежутке мы увидим Tayron через несколько дней на Парижском автосалоне 2024 года.