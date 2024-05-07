Rolls-Royce Cullinan: новое воплощение «Штурмовика»

Один из самых роскошных внедорожников мира, Rolls-Royce Cullinan, получает обновление к 2025 году. Бестселлер бренда претерпевает заметные изменения, включая передний фасад. Новый дизайн вызовет неоднозначные реакции. К обновленной модели Cullinan сразу же присоединяется версия Black Badge с улучшенным двенадцатицилиндровым двигателем, развивающим 600 лошадиных сил.

Теперь автомобиль будет известен как Cullinan Series II и получит переработанные фары с увеличенными LED-полосами дневного света. Удлиненные лампы теперь спускаются вниз по бамперу, что делает передний фасад более внушительным (хотя и удивительным). Похоже, что материнская компания BMW Group решительно идет на риск в дизайне своего ультра-роскошного бренда. Нет никаких разделенных фар, как на BMW X7, но обновление все равно вызывает споры.

Не только фары выглядят необычно, но также и передний бампер. Rolls-Royce избавился от узких воздухозаборников по бокам решетки. В результате большая плоская поверхность теперь просит добавить какой-то декоративный элемент. Кроме того, передние воздухозаборники переработаны и теперь имеют небольшое наклон, а огромный радар расположен под номерным знаком.

Компания заявляет, что новый вертикальный дизайн вдохновлен "освещенными небоскребами в мегаполисах", где Cullinan становится все более популярным. Внедорожник получает подсвечиваемую решетку, чтобы отвечать общей линейке компании и некоторых моделей BMW. Еще одним новшеством являются величественные 23-дюймовые колеса, впервые появившиеся на модели. Свежая расцветка Emperador Truffle завершает изменения снаружи.

Аналогично, Cullinan Black Badge также получил контроверсиальный облик, но с другими 23-дюймовыми колесами. Это первая модель Black Badge, на которой установлены такие большие диски с десятью переплетенными спицами. Различные внешние акценты, включая фигурку Spirit of Ecstasy, выполнены в более угрожающем черном стиле. Теперь присутствует больше черных элементов, и вы можете заказать полностью черную переднюю решетку.

Внутреннее оформление остается без изменений по сравнению с предыдущим Cullinan. Однако теперь фигурка Spirit of Ecstasy находится под аналоговыми часами, чтобы ваш водитель знал, что он управляет необычным Rolls-Royce, а не простым BMW X7. У Black Badge на приборной панели установлен углеродный волокно, которое имеет шесть слоев лака. Каждая из двадцати трех деталей полирована вручную до зеркального блеска, что занимает 21 день.

Black Badge оснащается новым кожаным салоном Duality Twill, который включает в себя целых 2,2 миллиона стежков и 11 миль ниток. При желании 2025 года Cullinan может быть украшен 107 000 перфорациями диаметром 0,8 и 1,2 миллиметра. Мы хотели бы встретить человека, ответственного за подсчет всех мелких отверстий в обивке сидений.

Возможно заказать Cullinan с семью сиденьями, установив индивидуальные задние кресла в багажное отделение. Они могут использоваться только при стоянке роскошного внедорожника и дополняются небольшим столиком для шампанского, икры или чего-либо еще, что предпочитают богатые люди.

Обе модели, как стандартная Cullinan, так и Black Badge, остаются верными двенадцатицилиндровому двигателю. Однако двухтурбинный 6,75-литровый V-12 живет на одолжении, поскольку Rolls-Royce обещает перейти исключительно на электрические двигатели к 2030 году.

Фото: Motor1.com