Новый Mercedes-AMG CLE63, кажется, издает рычание V-8

Прототипы AMG CLE63 были замечены, издающие звуки V-8.

Высокопроизводительное купе, вероятно, будет последовано кабриолетом.

Два автомобиля заменят купе и кабриолет старых моделей C63 и E63.

Недавно Mercedes пообещала запустить больше автомобилей с V-8 под брендом AMG, и кажется, что CLE63 будет следующим. Новое шпионское видео, снятое в солнечной Испании, показывает прототипы версии CLE верхнего уровня в кузове купе с замаскированными передней и задней частями. Даже с отключенным звуком видео легко понять, что это не "53", по прямоугольным четырехвыходным трубам выхлопа, в то время как более слабая версия AMG имеет круглые отделители.

Также очевиден характерный рычание, генерируемое, скорее всего, восьмивальным двигателем. Ходят слухи, что Mercedes-AMG собиралась установить четырехцилиндровую гибридную силовую установку C63 в CLE63. Однако из-за слабого спроса на седан и универсал C63, планы изменились. Теперь утверждается, что купе и кабриолет CLE63 получат 4,0-литровый V-8 с двумя турбонагнетателями и мягкой гибридной системой.

Как бы то ни было, этот двигатель определенно звучит более внушительно, чем небольшой четырехцилиндровый агрегат. Внесение изменений в двигатель на столь поздней стадии разработки, вероятно, повлечет за собой ограничение по мощности. Ожидается, что у CLE63 будет 585 л.с. вместо доступных в C63 671 л.с. Однако эта мощность будет доступна всегда, что не относится к C63 или моделям GLC63.

Было бы странным устанавливать четырехцилиндровый двигатель в 63, когда менее мощная модель 53, которая уже была представлена, оснащена рядным шестицилиндровым. Конечно, флагман получил бы больше мощности, но энтузиасты всё еще очень заинтересованы в типе двигателя. К сожалению, для C63 уже поздно вернуть его V-8, поскольку этот автомобиль уже выпущен.

Помимо формы труб выхлопа и звука двигателя, мы заметили еще один интересный момент. Заметьте, как на заднем крыле с водительской стороны нет лючка топливного бака? У C63 и GLC63 он есть для зарядного порта. Здесь этого нет, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что эти прототипы не являются плагин-гибридами.

Если двигатель действительно был изменен, логика подсказывает нам, что запуск на рынок мог быть отложен для проведения дополнительной разработки и тестирования. Mercedes не торопится раскрывать информацию о машине, поскольку CLE53 меньше года. Ожидайте полноценные модели 63 в продаже позднее в 2025 году.

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