Новый гибридный Honda Prelude, по сообщениям, будет развивать 207 лошадиных сил

Компания уже подтвердила, что в конечном итоге выпустит двухдверный гибридный купе, и новый отчет от Best Car Web предоставляет информацию о предполагаемых деталях силовой установки, размерах и цене автомобиля в Японии.
Мы уже знаем, что у него будет гибридная силовая установка, о чем заявил главный инженер Томоюки Ямагами, которая, как он сказал, будет служить "прелюдией" к будущим электромобилям Honda. Best Car полагает, что в нем будет такой же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель e:HEV, который устанавливается на гибридных версиях Accord и Civic, выдающий немного больше - в совокупности 207 лошадиных сил. Последний Prelude в 2001 году развивал 200 л.с. в США.
По предварительным данным, Prelude будет иметь длину 169,3 дюйма, ширину 70,5 дюйма и высоту 51,2 дюйма с колесной базой 101,4 дюйма. Это означает, что он будет крупнее двухместного Mazda MX-5 Miata, который имеет длину 154,1 дюйма, что неудивительно, и практически совпадает по размерам с Toyota GR86, у которой такая же колесная база.
По информации, Honda позиционирует его как премиальную модель, располагая ее выше двухдверной Toyota. Предположительно, цена составит от ¥4,2 до ¥4,5 миллиона ($27 325 по сегодняшнему курсу $29 277) в Японии, что больше, чем ¥2,9- до ¥3,6-миллионов ($18 867 до $23 422) за GR86, но лучше относиться к докладу публикации с большим запасом, так как ее предыдущие отчеты не всегда были точными.
|Модель
|Длина
|Колесная база
|Ширина
|Высота
|Mazda Miata
|154,1 дюймов
|90,9 дюймов
|68,3 дюйма
|48,6 дюйма
|Toyota GR86
|167,9 дюйма
|101,4 дюйма
|69,9 дюйма
|51,6 дюйма
|Honda Prelude
|169,3 дюйма
|101,4 дюйма
|70,5 дюйма
|51,2 дюйма
|Ford Mustang
|189,4 дюйма
|107,0 дюйма
|75,4 дюйма
|55,0 дюйма
Предполагается, что появление Prelude ожидается только во второй половине 2025 года, и это не будет "самым спортивным, бодрым автомобилем" в мире, так что стоит сбавить ожидания по поводу трек-дней. Также неясно, планирует ли Honda продавать его в Соединенных Штатах. Автопроизводитель разрабатывает Prelude в версиях для лево- и правостороннего управления, так что есть шанс, что мы его увидим здесь, но ничего официально пока не объявлено.