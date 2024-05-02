Новый гибридный Honda Prelude, по сообщениям, будет развивать 207 лошадиных сил

Компания уже подтвердила, что в конечном итоге выпустит двухдверный гибридный купе, и новый отчет от Best Car Web предоставляет информацию о предполагаемых деталях силовой установки, размерах и цене автомобиля в Японии.

Мы уже знаем, что у него будет гибридная силовая установка, о чем заявил главный инженер Томоюки Ямагами, которая, как он сказал, будет служить "прелюдией" к будущим электромобилям Honda. Best Car полагает, что в нем будет такой же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель e:HEV, который устанавливается на гибридных версиях Accord и Civic, выдающий немного больше - в совокупности 207 лошадиных сил. Последний Prelude в 2001 году развивал 200 л.с. в США.

По предварительным данным, Prelude будет иметь длину 169,3 дюйма, ширину 70,5 дюйма и высоту 51,2 дюйма с колесной базой 101,4 дюйма. Это означает, что он будет крупнее двухместного Mazda MX-5 Miata, который имеет длину 154,1 дюйма, что неудивительно, и практически совпадает по размерам с Toyota GR86, у которой такая же колесная база.

По информации, Honda позиционирует его как премиальную модель, располагая ее выше двухдверной Toyota. Предположительно, цена составит от ¥4,2 до ¥4,5 миллиона ($27 325 по сегодняшнему курсу $29 277) в Японии, что больше, чем ¥2,9- до ¥3,6-миллионов ($18 867 до $23 422) за GR86, но лучше относиться к докладу публикации с большим запасом, так как ее предыдущие отчеты не всегда были точными.

Модель Длина Колесная база Ширина Высота Mazda Miata 154,1 дюймов 90,9 дюймов 68,3 дюйма 48,6 дюйма Toyota GR86 167,9 дюйма 101,4 дюйма 69,9 дюйма 51,6 дюйма Honda Prelude 169,3 дюйма 101,4 дюйма 70,5 дюйма 51,2 дюйма Ford Mustang 189,4 дюйма 107,0 дюйма 75,4 дюйма 55,0 дюйма

Предполагается, что появление Prelude ожидается только во второй половине 2025 года, и это не будет "самым спортивным, бодрым автомобилем" в мире, так что стоит сбавить ожидания по поводу трек-дней. Также неясно, планирует ли Honda продавать его в Соединенных Штатах. Автопроизводитель разрабатывает Prelude в версиях для лево- и правостороннего управления, так что есть шанс, что мы его увидим здесь, но ничего официально пока не объявлено.