Новый Genesis GV70 получает супербольшой экран

Автомобиль GV70 появился в конце 2020 года, поэтому Genesis считает, что настало время для среднесрочного обновления. После более чем 200 000 проданных единиц роскошный кроссовер получает небольшие изменения во внешности и огромное обновление внутри. Отдельные цифровые панели и информационно-развлекательная система ушли в прошлое, поскольку теперь они объединены.

В 2025 году GV70 получает такой же 27-дюймовый OLED-экран, какой мы видели в прошлом году на моделях G80, GV80 и GV80 Coupe. Помимо дополнительного крупного дисплея, отдельная панель для управления климатом обзавелась новым обликом. Кроме того, кнопки быстрого доступа к медиа-настройкам переместили. Раньше они находились под меньшим экраном системы отопления, а теперь они находятся над ним. Genesis ранее устанавливала серебряные клавиши, в то время как новые – глянцево-черные и окружены парой серебряных ручек, которых не было в старой модели.

Фото: Motor1.com

Руль двухцветный с новым логотипом Genesis на фоне, а центральные воздуховоды теперь помещены в овальный элемент блестящего черного отделения. Роскошный бренд Hyundai отмечает, что тонировка подсветки и дизайн GV70 Sport также были доработаны. Более захватывающий уровень отделки получил руль с плоским нижним ободом и контрастные оранжевые швы.

Выходя наружу, GV70 изменился не так уж сильно. Гигантская решетка получила новый узор как для стандартной, так и для спортивной моделей. Genesis добавила псевдо-защитную пластину, чтобы придать автомобилю более суровый вид, а также разработала новые 19-дюймовые колеса. Немного обновленные фары и фонари продолжают придерживаться мотива "Two Lines". Завершающими изменениями во внешности стали измененные выпускные отделители.

Как следует ожидать от продуктов Hyundai, Kia и Genesis – сегодняшнее представление касается только дизайнерских улучшений, которые, вероятно, запланированы и для GV70 Electrified. Разумеется, без новой системы выхлопа. Нам придется немного подождать для получения технических характеристик.