Цена нового автомобиля BMW M4 GT3 EVO составляет 625 000 долларов

BMW обновила гоночные автомобили M4 GT3 и GT4, придав им стиль обновленного купе. Модели получили EVO-версию к 2025 году, когда ожидается их дебют в мире моторспорта. GT3 выделяется, как участник более престижного класса, чем GT4.

Модель M4 GT3 EVO 2025 года унаследовала новые фары от дорожной версии автомобиля, но с желтыми дневными огнями, как на лимитированной версии M4 CS. Помимо обновленного вида, передние фары стали легче и легче обслуживать по сравнению с предыдущей конструкцией. Сзади трековый автомобиль получил лазерные задние фонари, которые мы впервые увидели на BMW в 2022 году на M4 CSL.

Баварский гоночный автомобиль получил более компактные зеркала и большие жалюзи для передних арок колес, чтобы улучшить аэродинамику. Для увеличения адгезии на задней оси BMW изменила угол большого антикрыла. Другие изменения включают разные стабилизаторы поперечной устойчивости на обоих осях, увеличенные задние тормозные диски и оптимизированный дифференциал для упрощения настроек.

Официальные изображения не передают всей мощи автомобиля M4 GT3 EVO, который имеет внушительные размеры. С длиной 197,6 дюйма он почти такой же длины, как 7 Series E65. С шириной 80,3 дюйма он примерно такой же ширины, как Bugatti Chiron. Длина и ширина не изменились по сравнению с версией без обновлений. Чтобы сэкономить вес, гоночный автомобиль больше не покрывается обычной краской. Вместо этого он покрыт катодно-диффузионным покрытием. Кроме того, некоторые участки кузова теперь имеют видимый углеродный волокно, избавившись от неотражающей матовой черной пленки.

Автомобиль оснащен двигателем P58, который представляет собой 3,0-литровый рядный шестицилиндровый твин-турбо с мощностью до 590 лошадиных сил, передаваемых на дорогу через шестиступенчатую последовательную коробку передач Xtrac. Это эволюция трансмиссии, используемой в M8 GTE. BMW утверждает, что турбины теперь более надежны и не требуют обслуживания в течение первых 12 427 миль пути.

M4 GT3 EVO стоит перед сложным испытанием, учитывая что текущая модель одержала более 80 побед и выиграла девять титулов. Стоимость составляет €578 000 или примерно $625 000 по текущему курсу обмена.