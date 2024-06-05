BMW 1 серии получил эмблему M1 - но только наполовину.

Некоторые считают, что переднеприводный автомобиль не заслуживает бейджа BMW, но люди из Мюнхена видят все по-другому. Новая 1 серия с продольно установленными двигателями, один из которых имеет всего три цилиндра. На вершине пищевой цепи находится M135, теперь без "i" в конце своего названия. Однако, что-то другое привлекло наше внимание в заднем логотипе.

Заметьте, какой другой бейдж, чем у старой M135i? Мы не говорим только о том, что последняя буква была исключена. "M" и "1" по-прежнему имеют такой же размер, как и раньше, но "3" и "5" теперь меньше. Для неподготовленного глаза это создает впечатление, что они смотрят на заднюю часть M1, что далеко не так. Суперкар с центральным двигателем - далекое воспоминание, которое BMW никогда не воспроизводила за пределами ряда концептуальных автомобилей, таких как M1 Hommage 2008 года и Vision M Next 2019 года.

И не надо начинать нас с "3" и "5", поскольку у нового хот-хэтча из Баварии нет 3,5-литрового двигателя. Безумие M продолжается с буквой, которая теперь украшает переднюю решетку, которой не было у его предшественника. BMW также дает M135 четыре выхлопных трубы и дизайн зеркал с сигнатурой M, оба дизайнерских приема ранее зарезервированных только для настоящих M-моделей.

Следует отметить, что M135 не первый BMW, который использует пересмотренную заднюю эмблему, которая может обмануть некоторых людей, заставив их верить, что это более захватывающий автомобиль. Мы впервые заметили это в 2022 году, когда дебютировал M760e с "M" и "7" одинакового размера, в то время как остальные символы были значительно меньше. Но это также не M7, хотя это и выглядит по-своему.

Немецкий бренд роскошных автомобилей не имеет единой концепции, когда дело доходит до дизайна своих задних эмблем. Как показано на изображении ниже, в 2025 году M440i продолжает использовать старый формат. Электрические модели, такие как i5 M60 и iX M60, подчеркивают M. В защиту BMW можно сказать, что сложно придумать универсальную формулу, учитывая огромное количество M Performance и M-моделей, которые компания предлагает.

Ясно только одно: BMW хочет сузить разрыв между M Lite и настоящими M-моделями. Визуально, по крайней мере. Когда дивизия M сообщает о продажах, она включает в них продажи не совсем M-автомобилей. i4 M50 на самом деле был самым продаваемым автомобилем от BMW M в 2022 и 2023 годах. Седан M3 был самым популярным полноценным M-автомобилем в прошлом году.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.