Новости

Lancia Gamma возвращается! Итальянский ответ Ford Capri впервые показали публике

Новый Lancia Gamma возвращается как купе-кроссовер и станет флагманом итальянской марки, сочетая стиль Ypsilon и современные технологии.
Редакция
25.02.2026, 16:42·2 мин
Фото: autoexpress

Впервые в объективы фотокамер попала совершенно новая Lancia Gamma, которая готовится к мировому дебюту в этом году. Именно этот исполнительный купе вновь станет флагманом легендарной итальянской марки.

Модель Gamma впервые была представлена в 1976 году. Тогда автомобиль выпускался в виде элегантного двухдверного купе и необычного четырехдверного фастбека-седана, известного как «Berlina» — по-итальянски это просто седан. Оба варианта были созданы дизайн-ателье Pininfarina.

Сегодня, спустя более четырех десятилетий с момента завершения выпуска оригинальной Gamma, модель возвращается в новом облике. Теперь это купе-кроссовер, по стилистике напоминающий Ford Capri, который может стать одним из главных конкурентов новинки. В числе соперников также значатся стремительный Cupra Tavascan, футуристичный Polestar 4 и роскошный, но нестандартный DS No8.

Несмотря на маскировку, можно заметить, что облик новой Gamma во многом перекликается с дизайном компактной Lancia Ypsilon, представленной в прошлом году (модель недоступна для покупателей из Великобритании). Обе машины отличает плавная, округлая передняя часть с фирменными дневными ходовыми огнями из трёх ламелей, которые в Lancia называют «calice».

Основные фары размещены ниже, в бампере, а центральная часть передка оснащена, по всей видимости, активными аэродинамическими заслонками, которые должны повысить эффективность автомобиля.

Источник

