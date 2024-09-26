Пикап Kia Tasman преодолевает дюны перед официальным дебютом

Первый глобальный пикап Kia направляется в пустыни ОАЭ для финального тестирования.

Предположительно, Tasman дебютирует в октябре.

Хотя автомобиль уже прошел испытания в Калифорнии, его доступность в США пока не подтверждена.

Автомобиль все еще обтянут яркой оберткой с необычным дизайном, но квадратные арки колес с пластиковой облицовкой открыты. Мы также видим фары, напоминающие Telluride, а также ступеньки в углах заднего бампера, чтобы облегчить доступ к грузовому отсеку. Тасман мчится по дюнам, и даже делает несколько круговых разворотов в конце видео.

Kia заявляет, что провела не менее 1 777 различных видов испытаний, добавив, что до сих пор было проведено более 18 000 раундов тестирования. Хотя видео было опубликовано на канале Kia Worldwide на YouTube, не стоит ожидать, что Tasman будет продаваться по всему миру. Он был замечен на тестах в Калифорнии, но компания пока молчит относительно его доступности в США.

Предполагая, что он придет сюда, мы предполагаем, что цена на него будет высокой, учитывая Chicken Tax. Это увеличит стоимость на 25%, при условии, что Kia не планирует также производить пикап на своем заводе в Джорджии. Не забывайте, что компанию застали на испытаниях полностью электрического пикапа в США, так что, возможно, один из двух все же будет продаваться в Америке.

Что касается двигателя, ожидается, что конкурент Ford Ranger будет оснащен 2,2-литровым турбодизельным двигателем, унаследованным от Sorento. Другие не подтвержденные детали включают наличие обеих конфигураций 4x4 и 4x2, максимальную грузоподъемность в 2200 фунтов и тяговую способность в 7700 фунтов. Ничего не известно о V-образных шестицилиндровых двигателях или гибридных силовых установках с возможностью подзарядки, которые предлагает грузовик Blue Oval. Неясно, будут ли представлены другие варианты кузова помимо двойной кабины, показанной во всех видео и фотографиях-загадках.

Согласно южнокорейской газете Maeil Business Newspaper («Maekyung» или «MK»), собранный на местном предприятии Tasman будет предлагаться на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии. Премьера, как утверждается, запланирована на конец следующего месяца на Международной моторной выставке в Джидде. Событие в Саудовской Аравии пройдет с 29 октября по 2 ноября.

Tasman не станет первым грузовиком Kia, поскольку Bongo продается в Южной Корее с 1980 года. Текущая четвертая по счету модель дебютировала еще в 2005 году, но после нескольких рестайлингов все еще находится в продаже. Даже есть версия на электротяге.