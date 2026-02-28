Главная Новости В отличие от Ford Capri, Honda Prelude осталась верна своим истокам
Новости

В отличие от Ford Capri, Honda Prelude осталась верна своим истокам

Новый Honda Prelude представлен в Великобритании: возвращение культовой модели в современных реалиях и сравнение с судьбой Ford Capri на рынке купе.
Редакция
28.02.2026, 16:22·2 мин
Фото: autoexpress

Во время презентации нового Honda Prelude в Великобритании журналистов привлекла не только сама модель, но и высказывание одного из представителей бренда. В ходе обсуждения среди автолюбителей, которые ожидали от новинки более драйверский характер в духе Honda Civic Type R, сотрудник Honda, пожелавший остаться неназванным, заметил: «Людям стоит быть осторожнее со своими желаниями. Это могло бы обернуться сценарием *кхм-кхм* Ford Capri».

Это заявление вызвало размышления о том, стоит ли автолюбителям радоваться возвращению легендарного имени, если сам автомобиль сохранил верность духу оригинала. Prelude изначально никогда не позиционировался как экстремально драйверский автомобиль, хотя в истории модели были и более динамичные версии, такие как Type SH. Тем не менее, выпуск новой модели на рынке, где интерес к комфортабельным купе практически исчез, выглядит весьма смелым шагом со стороны Honda.

В подобных условиях становится понятнее решение Ford использовать имена Capri и Puma для популярных и коммерчески успешных форм-факторов, отличных от классических купе. Несмотря на то, что многим поклонникам хотелось бы увидеть на рынке гибридное купе Capri с двигателем V6, упреки в адрес автопроизводителя выглядят не совсем справедливыми. Подобная модель, возможно, порадовала бы энтузиастов, но не смогла бы рассчитывать на значительные продажи.

