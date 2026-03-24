Freelander возвращается, но это уже не Land Rover…

Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover (CJLR) объявило, что новая генерация модели Freelander, собранная в Китае, будет официально представлена 31 марта. На этой неделе на популярной в Китае социальной платформе Weibo компания разместила сообщение: «Это правда, он здесь!» и сопроводила его хэштегом #SeeYouOn331FREELANDER.

Вместе с анонсом опубликован тизер, на котором видна лишь фара будущей новинки. На изображении можно рассмотреть оригинальные дневные ходовые огни: их четыре, они расположены внутри квадратной рамки. Кроме того, на размытой фотографии угадываются массивные колесные арки, высокий капот и крупные боковые зеркала автомобиля.

В дальнейшем бренд Freelander должен стать основой целой линейки новых электрических автомобилей, насыщенных современными технологиями и спроектированных специально для китайского рынка. Все эти модели будут выпускаться без логотипа Land Rover. В будущем не исключено, что новые Freelander появятся и в Великобритании.

Напомним, что оригинальный Freelander был представлен Land Rover в 1997 году как компактный внедорожник, а в 2006 году на рынок вышло второе поколение. Позднее, спустя десять лет, модель сменила Discovery Sport. В Китае же совместное предприятие JLR и автомобильного гиганта Chery, которому принадлежат такие марки, как Omoda и Jaecoo, существует уже более десяти лет. Стороны рассчитывают, что выпуск новых электрических Freelander позволит вдохнуть в альянс новую жизнь.

Как подчеркивают представители JLR, сотрудничество с Chery позволяет объединить сильные стороны обеих компаний. В официальном заявлении отмечается: «Freelander – это самостоятельный бренд, который не входит в ‘House of Brands’ JLR. Он построен на гибкой платформе Chery, с использованием технологий Chery и производится силами CJLR».