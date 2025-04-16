Ford Puma Gen-E опоздал на вечеринку электромобилей

Обновление бензиновых автомобилей на электрические силовые установки - это не новинка. Stellantis - материнская компания Peugeot, Citroen, Fiat и других брендов - занимается этим уже много лет, в то время как MINI и BMW предлагают множество вариантов своей линейки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей.

Так что в теории у Ford есть все основания возлагать надежды на новый Puma Gen-E, нулевой выброс, основанный на одном из наших любимых компактных внедорожников, который был самым продаваемым автомобилем в Великобритании в 2024 году. Прощайте, дружелюбный трехцилиндровый бензиновый двигатель, добро пожаловать тихий, проворный электрический двигатель, который, вероятно, раскроет исторические сильные стороны компании в этом сегменте рынка.

Однако, как и с так многими недавними решениями Ford, прощай, Fiesta и вскоре прощай, Focus, здравствуй, новый Capri, кажется, что это реакция на коленке и слишком поздно. Это просто еще одна полумерка в попытке догнать конкурентов, которые охватили все виды силовых установок, чтобы воспользоваться волной растущего (если и непоследовательного) спроса на электромобили?

Подумайте об этом: бензиновый Puma уже продается шесть лет - так что на что способен Gen-E? У него, наверное, не больше двух или трех лет, не так ли? И на бумаге дальность хода электромобиля 234 мили и пиковая скорость зарядки 100 кВт, вероятно, не позволят ему догнать наступающий поток новых моделей, которые появятся в следующие 12-24 месяца.

По крайней мере, кажется, что он едет хорошо. Мой коллега Аластер Крукс утверждает, что это «один из наиболее захватывающих компактных электромобилей, которые можно купить», по-видимому, не жертвуя комфортом или изысканностью. Я не буду портить вердикт, но, кажется, он достаточно практичен для маленьких семей. Добавьте к этому недавнее обещание Ford "Power Promise" - бесплатное домашнее зарядное устройство и до 10 000 миль бесплатного заряда - и это достаточно убедительные аргументы.

Но суть в том, что Ford опоздал на электромобильную вечеринку, и все еще кажется, что он делает только то, что необходимо в Европе. Для производителя наступил переломный момент; стоит ли ему оставить малый автомобильный рынок раз и навсегда и сосредоточиться на фургонах, грузовиках и крупных внедорожниках здесь? Или может

он найти способ доставить удовольствие, самые лучшие в своем классе маленькие автомобили, полные характера, по доступным ценам, которые по-прежнему приносят Ford прибыль? Я знаю, что я бы предпочел увидеть...