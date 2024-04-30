Первый трейлер сериала о Айртоне Сенне на Netflix выглядит великолепно

Стриминговый сервис Netflix скоро выпустит новый мини-сериал, основанный на жизни Фернандо Алона Сены. Просто называемый Senna, это шестисерийный сериал, планируемый к выходу в конце этого года. Netflix пока не объявил точную дату выхода, кроме как "позже в 2024 году".

Вышедший только что тизер-трейлер показывает отрывки из жизни гонщика Формулы-1, олицетворенные его эмоциональной победой в 1991 году на Бразильском Гран-при. К тому времени у Сены уже было два чемпионских титула в Формуле-1, но бразильский гонщик так и не побеждал на своей родной трассе. Видения его юности и карьеры мелькают на защитном шлеме, трейлер ведет нас через те трудности, с которыми он столкнулся во время этой гонки. Он завершается его криками победы, знаменито запечатленными в прямой трансляции гонки, когда он проходил финишную черту. Даже самые преданные фанаты могут немного растрогаться от этого.

Сену сыгран Габриэлем Леоне в сериале, в котором также снимаются Мэтт Мелла в роли Алена Проста и Памела Томе в роли девушки Сены, Шуши. По словам Netflix, сериал - это вымышленное повествование его жизни как за рулем, так и в личных делах. Он начинается в начале его гоночной карьеры, когда он участвовал в соревнованиях Формулы Форд, и ведет нас до конца.

Конечно, конец наступил 1 мая 1994 года, почти 30 лет назад от дня выхода этого трейлера. Его машина вылетела с трассы на высокоскоростном повороте в Имоле во время Гран-при Сан-Марино, врезавшись в стену со скоростью значительно более 100 миль в час. Его доставили и немедленно госпитализировали, но его время смерти в конечном итоге было зафиксировано на момент удара в гонке.

После трогательной победы на Бразильском Гран-при в 1991 году, Сена продолжил путь к своему третьему чемпионату в том же году. В возрасте 31 года он был самым молодым трехкратным победителем Формулы-1 и самым молодым, кто завоевал чемпионские титулы подряд (1990 и 1991). Ему было 34 года, когда он умер.

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