Стоимость Chevrolet Tahoe теперь превышает 60 000 долларов

Компания Chevrolet представила цены на обновленные модели Tahoe и Suburban 2025 года.

Согласно информации, Tahoe будет доступен от $60 495, в то время как цена на Suburban стартует от $63 498.

Обе модели скоро поступят в продажу.

Обновленные полноразмерные внедорожники Tahoe и Suburban от Chevrolet на 2025 год теперь имеют известную стоимость. В среднем, ожидается, что каждый уровень отделки будет дороже примерно на $2 300 по сравнению с прошлым годом. Если учитывать дополнительные расходы на доставку, то цена на Suburban уже была выше $60 000, и теперь также стоит и Tahoe, который немного меньше по размеру.

Самый доступный Tahoe 2025 года начинается с цены $60 495. За эту сумму вы получаете LS с задним приводом, трехрядными сиденьями и 5,3-литровым V-8 двигателем мощностью 355 лошадиных сил. То же самое верно и для Suburban 2025 года, хотя придется заплатить немного больше за дополнительное пространство сзади. LS с задним приводом теперь стартует с отметки $63 498, увеличившись на $2 303 по сравнению с прошлым годом. Выбор силовых агрегатов для обеих моделей остается прежним, за исключением 3,0-литрового дизельного Duramax, который вырос до 305 л.с. и 495 фунт-футов крутящего момента. 6,2-литровый V-8 остается королем мощности с 420 л.с.

Обе внедорожные модели разделяют значительно обновленный интерьер на 2025 год. 17,7-дюймовый центральный сенсорный экран стандартен для всех комплектаций и интегрирован в 11,0-дюймовый дисплей для водителя. Это значительное обновление по сравнению с предыдущим 8,0-дюймовым экраном в стиле планшета, который ранее предлагался для начального уровня внедорожника.

С другой стороны ценового спектра, за 2025 год Suburban High Country с полным приводом придется заплатить немалую сумму в размере $86 195. Флагманская комплектация теперь оснащена 24-дюймовыми дисками, впервые для заводского Suburban. Tahoe High Country также получил 24-дюймовые диски и стоит немного меньше, $83 195.

Вот полное разбиение цен на все комплектации Tahoe и Suburban 2025 года. Цены включают дополнительную плату за доставку в размере $1 995.

Помимо значительного обновления интерьера, на 2025 год пришел незначительный редизайн передней части. Переработанные фары расположены ниже, с светодиодными ходовыми огнями, сохраняющими знакомую форму буквы C в углах. Между ними вы найдете немного измененные решетки и нижние фаски, в зависимости от уровня отделки. Сзади новые задние фонари имеют ту же основную форму, что и раньше, но содержат новые внутренние светодиодные элементы. Также есть небольшие изменения в задней отделке.

Tahoe и Suburban 2025 года уже находятся в производстве и скоро поступят в продажу. Модели с дизельным двигателем появятся только в 2025 году.

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