Автомобиль BMW Skytop все же может быть запущен в производство

Как и в прошлом году с Турингом Купе, представленным на Concorso d'Eleganza Villa d'Este, Skytop - это всего лишь единичный экземпляр. Тем не менее, немецкий роскошный бренд может изменить свое решение, предоставив достаточное количество людей, готовых заплатить огромные суммы за кабриолет 8 Series с таргой. Говоря с Automotive News, главный дизайнер BMW Group, Адриан ван Хойдонк, заявил, что рассматривается вопрос о выпуске серийной версии.

Он считает, что может быть построено от 20 до 25 автомобилей. Цены не уточнялись, но Skytop, безусловно, будет стоить значительно дороже донорской модели кабриолета 8 Series, цена которой составляет $100,500. Поскольку концепт основан на самом мощном V-8, когда-либо использовавшемся BMW, вероятно, он основан на M8 Кабриолете, доступном от $148,800.

Для многих поклонников BMW деньги действительно не проблема. По сообщениям, мюнхенская марка запросила примерно $750,000 за 3.0 CSL, который по сути был переоснащенным M4 CSL с механической коробкой передач и немного большей мощностью. Обычный CSL продавался за $139,900, что делает ретро-стилизованный 3.0 CSL почти в пять с половиной раз дороже. BMW Group также, вероятно, будет поддержан успехом Rolls-Royce с его индивидуальными автомобилями, некоторые из которых, как утверждается, были проданы за $30 миллионов.

Адриан ван Хойдонк считает, что есть спрос на Skytop, основанный на суммах, на которые люди готовы заплатить в наши дни за Z8, от которого новый концепт черпает вдохновение. Прекрасный родстер Z8 был гораздо менее эксклюзивным, было построено 5,703 автомобиля с 1998 по 2003 год. Кабриолет 8 Series с таргой также наследует 503 и возвращает характерный дизайн "рыбий нос".

Упомянутый ранее Туринг Купе 2023 также рассматривался для серийного производства. Изначально планировалось построить всего девять, но главный дизайнер марки BMW, Домагой Дукек, хотел как можно больше - до 1,000 единиц. Это было бы проще для гомологации купе на базе Z4 M40i, вернувшего Clown Shoe. Однако этого никогда не произошло, поскольку BMW отменила проект.

У BMW долгая история демонстрации красивых концепций на Concorso d'Eleganza Villa d’Este. К сожалению, ни одна из них не увидела света производственного дня. Помним 2008 M1 Hommage, но были и другие, включая 2015 3.0 CSL Hommage, 2011 328 Hommage и 2013 Gran Lusso Coupe, созданный Pininfarina. Надеемся, что Skytop нарушит традицию и все-таки поступит в производство, даже если будет ограниченным.