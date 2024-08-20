Средняя цена продажи нового McLaren составляет 312 000 долларов.

В свежем обновлении стало известно, что суперкары - это дорогое удовольствие. Но насколько высокой может быть цена на высокотехнологичный спортивный автомобиль с ограниченным тиражом? В случае с компанией McLaren это впечатляющая сумма в £240 000, или примерно $312 000 по текущему обменному курсу. Эту интересную информацию раскрыл генеральный директор Майкл Лейтерс в интервью с изданием Automotive News Europe.

Руководитель бренда из Уокинга надеется увеличить эту цифру и верит, что это случится уже в этом году. Если в 2023 году McLaren продал больше "доступных" Artura, то в 2024 году покупатели предпочитают более дорогие модели, включая 750S. Преемник 720S обычно продается за £250 000-£260 000 ($325 000-$338 000). Лейтерс говорит, что компания могла бы увеличить стартовую цену автомобилей и требовать большую наценку за опции, но это было бы неправильно: "Вы можете увеличить цену, но если нет продуктового содержания, это бессмысленно".

Фото: Motor1.com

Линейка моделей "Ultimate Series" от McLaren открывает для компании "широкие горизонты выше 750S". Здесь можно выделить Solus GT, Speedtail, Senna, Elva, а также грядущего преемника P1. Последний имеет кодовое имя "P18" и, как сообщается, получит совершенно новый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью около 1 000 лошадиных сил. Ожидается, что автомобиль появится на американском рынке в 2026 году и будет стоить примерно $2 миллиона.

Несмотря на то, что McLaren не планирует ограничивать производство, компания стремится продавать меньше автомобилей, но с большей прибылью. Глава компании заявляет, что фокус переключился с объема производства, и теперь компания больше не накапливает автомобили у дилеров в Соединенных Штатах. В случае 750S производственный объем формируется исключительно на основе заказов от клиентов. Цель - "создать дефицит и эксклюзивность продукции", формулу, которую совершенствовала архиривальная компания Ferrari.

Несмотря на стратегию "меньше значит больше", линейка продукции скорее всего расширится за счет включения модели 2+2 или даже SUV. Это 180-градусный поворот по сравнению с предыдущими стратегиями планирования продукции, которые категорически исключали SUV. Создание более практичного автомобиля требует крупных инвестиций, поэтому McLaren рассматривает возможность адаптации существующей платформы от другого автопроизводителя. Лейтерс рассказал Automotive News, что фирма уже ведет "очень перспективные" переговоры с несколькими автопроизводителями.

McLaren остается одним из последних брендов без собственного SUV. Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, а также Ferrari уже выпустили свои спортивные внедорожники. Bugatti, Koenigsegg и Pagani пока устояли перед искушением, но насколько долго?