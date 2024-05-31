Volkswagen Golf GTI Clubsport мощностью 296 л.с. все еще не едет в США

Компания Volkswagen добавляет дополнительный пикантный акцент к своему хэтчбеку. Новый GTI Clubsport, основанный на обновленном GTI, перенимает обновленные фары от обычного Grand Touring Injection из Вольфсбурга. Более мощная модификация получила отличный передний бампер и массивный задний спойлер. Также в комплектации присутствуют крупные диски диаметром 18 дюймов, похожие на Quadrifoglio, или дополнительно можно выбрать 19-дюймовый вариант.

Разрыв в мощности между двумя моделями сократился с выпуском Mk8.5. В то время как стандартный GTI получил дополнительные 20 лошадиных сил, достигнув общей отметки в 261 л.с., Clubsport продолжает радовать владельцев 296 л.с. Оставшиеся 35 л.с. разницы все еще значимы, плюс к этому крутящий момент более горячей версии увеличился на 22 фунт-футов. Как и ранее, гоночный Golf оснащен 295 фунт-футами крутящего момента.

Фото: Motor1.com

Подобно своему предшественнику, обновленный Golf GTI Clubsport поставляется исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Новый обычный GTI также получает такую же коробку DSG, вариант без ручной коробки передач, так как VW отказался от механики с этим рестайлингом. Следует отметить, что во время поколения Mk7 Clubsport предлагался с тремя педалями.

Если менее мощному GTI требуется 5.9 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч, то его более мощный кузен справляется с этой задачей за 5.6 секунды. Оба автомобиля имеют электронное ограничение скорости 250 км/ч, но Clubsport получает опциональный пакет Race, который повышает предельную скорость до 270 км/ч. В этот пакет также входит более массивный выхлоп Akrapovič. Перейдя на более жесткую вариацию GTI, VW улучшает предложение, добавляя более крупные тормоза. Кроме того, автомобиль также получает специальный режим для спортивного профиля вождения, чтобы дополнительно улучшить управляемость.

Фото: Motor1.com

Обе модели поставляются стандартно с дифференциалом с ограниченным скольжением и прогрессивным рулевым управлением, а также с опциональным адаптивным динамическим управлением шасси (DCC). Внутри динамичный дуэт делится увеличенным 12.9-дюймовым сенсорным экраном для новой и улучшенной системы информационно-развлекательного комплекса, как утверждает VW. Как и в случае с обычным Golf, сенсорные ползунки, наконец, подсвечены. И есть еще одна радостная новость — руль вернулся к обычным кнопкам вместо емкостных клавиш.

Новый Clubsport отмечает свой публичный дебют на этой неделе на 24-часовой гонке Nürburgring, а затем поступит в продажу в Европе позже в этом году. Представитель Volkswagen подтвердил Motor1, что, как и в случае с предыдущим Clubsport, эту новую модель не будут продавать в Америке.