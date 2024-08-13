Toyota Tundra TRD Rally 2025: декоративная обшивка, сделанная как надо.

Если имя Ивана "Железного человека" Стюарта для вас что-то значит, то у Toyota есть пикап с вашим именем. Новый Tundra TRD Rally 2025 отмечает прошлые успехи Toyota в ралли-рейдах Баха, и хотя это не прямой конкурент F-150 Raptor, мы все равно считаем, что это круто. Впрочем, практически все, на что наклеивает Toyota свои декали TRD красно-оранжево-желтого цвета, выглядит круто.

По сути, это версия Tundra TRD Off-Road, что означает, что вы получаете покрышки для всех типов дорог, защитные пластины, задний дифференциал с блокировкой, амортизаторы Bilstein и набор электроники для бездорожья от Toyota. Стандартные 18-дюймовые диски TRD Off-Road получили новые центральные колпачки с цветами TRD красно-оранжево-желтого цвета, и эти цветные акценты присутствуют также в интерьере. Все это достойные улучшения. Как и в случае с обычным TRD Off-Road, TRD Rally доступен только с базовым битурбированным V-6 Tundra, а не с улучшенной гибридной силовой установкой. Также он не доступен на заднеприводной Tundra.

Другие обновления для Tundra 2025 года являются незначительными, но полезными для покупателей пикапов. Теперь есть новый полностью электрический задний бампер, беспроводная система камеры для буксировки и стандартные массажные сиденья для роскошных комплектаций 1794, Platinum и Capstone. TRD Pro также получает новый эксклюзивный цвет, Mudbath, не металлический бежевый, который дебютировал на новом 4Runner. Механически подобный внедорожник Sequoia также получает аналогичные обновления, плюс добавление комплектации 1794.

Toyota еще не объявила цену на TRD Rally, но мы можем ожидать, что она будет примерно такой же, как у текущего TRD Off-Road. Для модельного года 2024 пакет TRD Off-Road добавляет $2 295 к Tundra SR5 4x4 с кабиной для экипажа и $2 450 к двойным кабинам.

Давайте надеяться, что Toyota предложит что-то подобное для более маленького, более доступного Tacoma.

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