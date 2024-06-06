В 2025 году Rivian R1T и R1S развивают уже более 1000 лошадиных сил

Несмотря на то, что пикап R1T и внедорожник R1S от Rivian существуют всего несколько лет, бренд электромобилей посчитал нужным оснастить их значительными обновлениями. Внешние изменения могут заметить только настоящие фанаты Rivian, однако за кулисами происходит многое. В обновленных моделях появилась новая информационно-развлекательная система, обновленные технологии помощи водителю, новый вариант трехмоторной силовой установки и значительный прирост мощности для варианта с четырьмя двигателями.

Теперь у новичка на рынке электромобилей есть две модели с мощностью более 1 000 лошадиных сил. Мощность четырехмоторной установки увеличилась с 835 л.с. до 1 025 л.с. При использовании системы запуска с максимальным ускорением крутящий момент достигает пика в 1 198 фунт-футов, а R1T, по заявлению Rivian, разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Трехмоторная силовая установка объединяет два задних двигателя с одним передним, общая мощность составляет 850 л.с. и 1 013 фунт-футов крутящего момента, что, как можно предположить, более чем достаточно. Двухмоторная силовая установка осталась без изменений.

Также были внесены изменения в батареи. Некоторые изменения в конструкции больших и максимальных наборов помогли сэкономить немного веса, в то время как стандартный набор использует новую химию ячеек. Запас хода для максимального набора увеличился с 410 миль на R1T до 420 миль, хотя часть увеличения обусловлена также новым дизайном теплового насоса. Основная электрическая архитектура для моделей R1 также пересмотрена с целью уменьшения объема проводки и количества используемых ЭБУ.

Фото: Motor1.com 2025 Rivian R1T и R1S

Кроме того, Rivian изменил подвеску на R1S, которая ранее была критикована за излишнюю жесткость и спортивность. Теперь она получила новые пружины, амортизаторы и перенастройку для гидравлической системы управления креном. Для обеих моделей также представлены новые дизайны колес с новыми шинами, включая «ультравысокопроизводительные» шины Michelin для автомобилей с четырьмя двигателями.

Обе модели R1S и R1T получают стандартную новую платформу Rivian «Autonomy», включающую улучшенное программное и аппаратное обеспечение для помощи водителю, включая 11 камер и пять радаров. Также доступна дополнительная платформа Rivian Autonomy Platform+, которая добавит функцию автоматической смены полосы движения через будущее программное обновление.

Несмотря на все нововведения, базовая цена для R1T остается неизменной и составляет 69 900 долларов, в то время как цена R1S увеличивается до 75 900 долларов. Что критически важно, это означает, что модели начального уровня предлагаются по цене ниже порога в 80 000 долларов для получения налоговых кредитов на покупку новых электромобилей, хотя и R1T, и R1S имеют право на налоговый кредит в размере всего 3 750 долларов. Новые модели с трехмоторной установкой начинаются от 99 900 долларов для R1T и 105 900 долларов для R1S, что на пару тысяч долларов дороже, чем у исходных моделей с четырьмя двигателями, но обе получают стандартно большую батарею Max. Цена на четырехмоторные модели пока не была объявлена.

Доставки обновленных R1S начнутся завтра, а дата для R1T пока не определена. Мы также все еще ждем появления предполагаемой модели R1X.