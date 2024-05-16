Porsche Cayenne 2025 стал гораздо дороже, чем в прошлом году

Цены на Porsche Cayenne выросли. С 2025 года самая доступная модель теперь стартует от $86 695. В эту цифру уже включена плата за доставку в размере $1 995, что также выше, чем в прошлом году, когда она составляла $1 650. В общей сложности базовая Cayenne подорожала на $5 845 по сравнению с прошлым годом.

Увеличение цен внушительное, но оно сопровождается дополнительным оборудованием. В Porsche сообщают, что атмосферное освещение, камера кругового обзора с активной поддержкой парковки и двери с мягким закрыванием теперь стандартны для всех комплектаций Cayenne. Также были внесены улучшения в кабинетный фильтр.

Шок от новых цен особенно ощутим для покупателей моделей Cayenne высших комплектаций. Некоторые варианты S подорожали на более чем $6 000, а турбированные гибриды обошлись на $10 445 дороже. Вот разбивка цен по комплектациям на 2024 и 2025 годы, включая все платы за доставку.

Модель Цена 2024 Цена 2025 Повышение Cayenne $80 850 $86 695 $5 845 Cayenne E-Hybrid $93 350 $99 195 $5 845 Cayenne S $97 350 $103 595 $6 245 Cayenne S E-Hybrid $101 750 $107 095 $5 345 Cayenne GTS NA $126 895 NA Cayenne Turbo E-Hybrid $148 550 $158 995 $10 445 Cayenne Coupe $85 950 $91 795 $5 845 Cayenne E-Hybrid Coupe $97 350 $103 195 $5 845 Cayenne S Coupe $103 750 $109 995 $6 245 Cayenne S E-Hybrid Coupe $105 650 $112 395 $6 745 Cayenne GTS Coupe NA $131 495 NA Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe $153 050 $163 495 $10 445 Cayenne Turbo GT $197 950 $205 795 $7 845

Другие изменения на 2025 год включают HD-Matrix LED-фары в опциональном Premium Package Plus для всех версий Cayenne и E-Hybrid. Версии Turbo E-Hybrid получили Turnonite на некоторых внешних и внутренних элементах, таких как эмблемы Porsche. И мы уже говорили о новом GTS с его мощным V-8.

По мощности линейка начинается с 348 лошадиных сил в стандартной Cayenne и Cayenne Coupe. Затем следует скачок до 463 л.с. для E-Hybrid, 468 л.с. в Cayenne S и 512 л.с. под капотом S E-Hybrid. Turbo E-Hybrid Coupe становится чемпионом мощности с 729 л.с., но самой дорогой Cayenne по-прежнему остается Turbo GT... цена которой теперь превышает $200 000.