Porsche Cayenne 2025 стал гораздо дороже, чем в прошлом году

Цены на Porsche Cayenne выросли. С 2025 года самая доступная модель теперь стартует от $86 695. В эту цифру уже включена плата за доставку в размере $1 995, что также выше, чем в прошлом году, когда она составляла $1 650. В общей сложности базовая Cayenne подорожала на $5 845 по сравнению с прошлым годом.
Увеличение цен внушительное, но оно сопровождается дополнительным оборудованием. В Porsche сообщают, что атмосферное освещение, камера кругового обзора с активной поддержкой парковки и двери с мягким закрыванием теперь стандартны для всех комплектаций Cayenne. Также были внесены улучшения в кабинетный фильтр.
Шок от новых цен особенно ощутим для покупателей моделей Cayenne высших комплектаций. Некоторые варианты S подорожали на более чем $6 000, а турбированные гибриды обошлись на $10 445 дороже. Вот разбивка цен по комплектациям на 2024 и 2025 годы, включая все платы за доставку.
|Модель
|Цена 2024
|Цена 2025
|Повышение
|Cayenne
|$80 850
|$86 695
|$5 845
|Cayenne E-Hybrid
|$93 350
|$99 195
|$5 845
|Cayenne S
|$97 350
|$103 595
|$6 245
|Cayenne S E-Hybrid
|$101 750
|$107 095
|$5 345
|Cayenne GTS
|NA
|$126 895
|NA
|Cayenne Turbo E-Hybrid
|$148 550
|$158 995
|$10 445
|Cayenne Coupe
|$85 950
|$91 795
|$5 845
|Cayenne E-Hybrid Coupe
|$97 350
|$103 195
|$5 845
|Cayenne S Coupe
|$103 750
|$109 995
|$6 245
|Cayenne S E-Hybrid Coupe
|$105 650
|$112 395
|$6 745
|Cayenne GTS Coupe
|NA
|$131 495
|NA
|Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe
|$153 050
|$163 495
|$10 445
|Cayenne Turbo GT
|$197 950
|$205 795
|$7 845
Другие изменения на 2025 год включают HD-Matrix LED-фары в опциональном Premium Package Plus для всех версий Cayenne и E-Hybrid. Версии Turbo E-Hybrid получили Turnonite на некоторых внешних и внутренних элементах, таких как эмблемы Porsche. И мы уже говорили о новом GTS с его мощным V-8.
По мощности линейка начинается с 348 лошадиных сил в стандартной Cayenne и Cayenne Coupe. Затем следует скачок до 463 л.с. для E-Hybrid, 468 л.с. в Cayenne S и 512 л.с. под капотом S E-Hybrid. Turbo E-Hybrid Coupe становится чемпионом мощности с 729 л.с., но самой дорогой Cayenne по-прежнему остается Turbo GT... цена которой теперь превышает $200 000.