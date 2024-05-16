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Porsche Cayenne 2025 стал гораздо дороже, чем в прошлом году

Цены на Porsche Cayenne выросли. С 2025 года самая доступная модель теперь стартует от $86 695. В эту цифру уже включена плата за доставку в размере $1 995, что также выше, чем в прошлом году, когда она составляла $1 650.
РедакцияР
Редакция
16.05.2024, 19:52
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Фото: Motor1.com

Цены на Porsche Cayenne выросли. С 2025 года самая доступная модель теперь стартует от $86 695. В эту цифру уже включена плата за доставку в размере $1 995, что также выше, чем в прошлом году, когда она составляла $1 650. В общей сложности базовая Cayenne подорожала на $5 845 по сравнению с прошлым годом.

Увеличение цен внушительное, но оно сопровождается дополнительным оборудованием. В Porsche сообщают, что атмосферное освещение, камера кругового обзора с активной поддержкой парковки и двери с мягким закрыванием теперь стандартны для всех комплектаций Cayenne. Также были внесены улучшения в кабинетный фильтр.

Шок от новых цен особенно ощутим для покупателей моделей Cayenne высших комплектаций. Некоторые варианты S подорожали на более чем $6 000, а турбированные гибриды обошлись на $10 445 дороже. Вот разбивка цен по комплектациям на 2024 и 2025 годы, включая все платы за доставку.

МодельЦена 2024Цена 2025Повышение
Cayenne$80 850$86 695$5 845
Cayenne E-Hybrid$93 350$99 195$5 845
Cayenne S$97 350$103 595$6 245
Cayenne S E-Hybrid$101 750$107 095$5 345
Cayenne GTSNA$126 895NA
Cayenne Turbo E-Hybrid$148 550$158 995$10 445
Cayenne Coupe$85 950$91 795$5 845
Cayenne E-Hybrid Coupe$97 350$103 195$5 845
Cayenne S Coupe$103 750$109 995$6 245
Cayenne S E-Hybrid Coupe$105 650$112 395$6 745
Cayenne GTS CoupeNA$131 495NA
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe$153 050$163 495$10 445
Cayenne Turbo GT$197 950$205 795$7 845

Другие изменения на 2025 год включают HD-Matrix LED-фары в опциональном Premium Package Plus для всех версий Cayenne и E-Hybrid. Версии Turbo E-Hybrid получили Turnonite на некоторых внешних и внутренних элементах, таких как эмблемы Porsche. И мы уже говорили о новом GTS с его мощным V-8.

По мощности линейка начинается с 348 лошадиных сил в стандартной Cayenne и Cayenne Coupe. Затем следует скачок до 463 л.с. для E-Hybrid, 468 л.с. в Cayenne S и 512 л.с. под капотом S E-Hybrid. Turbo E-Hybrid Coupe становится чемпионом мощности с 729 л.с., но самой дорогой Cayenne по-прежнему остается Turbo GT... цена которой теперь превышает $200 000.

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Источник

Cars.ru

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