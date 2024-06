Nissan Leaf 2025 все еще остается самым дешевым электромобилем в Америке

В 2025 году Nissan Leaf будет стоить столько же, сколько и модель прошлого года. Окончательный год существования электрокара останется без изменений, поскольку автопроизводитель готовится заменить хэтчбек на кроссовер. Базовая комплектация S будет стоить $29,280 (все цены включают плату за доставку в размере $1,140).

Leaf S оснащен батареей емкостью 40,0 киловатт-часа, обеспечивающей до 149 миль пробега. Вариант SV Plus, с более крупной батареей на 60,0 кВт-ч и пробегом до 212 миль, будет стоить $37,330. Безопасная система Safety Shield 360 стандартна для всей линейки, а SV Plus также оснащен системами ProPilot Plus и Intelligent Around View Monitor компании.

Таблица цен на модели:

Комплектация Цена Батарея Пробег Leaf S $29,280 40.0 кВт-ч 149 миль Leaf SV Plus $37,330 60.0 кВт-ч 212 миль

Nissan обновил Leaf второго поколения к 2023 году, представив обновленную решетку радиатора, передний бампер и фары. Компания также упростила линейку до двух комплектаций. В комплектации S все еще установлен электромотор мощностью 147 л.с., в то время как SV Plus использует двигатель мощностью 214 л.с.

8,0-дюймовый инфотеймент-дисплей Nissan стандартен для обеих комплектаций и включает Apple CarPlay и Android Auto. Покупатели, выбравшие комплектацию SV Plus, получат электрокар с 17-дюймовыми колесами, LED-фарами, противотуманными фарами, обогреваемым кожаным рулем, а также подогреваемыми передними сиденьями.

Leaf станет самым дешевым электрокаром в Америке в свой последний модельный год. Chevrolet прекратила производство немного более дешевого Bolt в конце 2023 года, оставив Leaf единственным электрокаром до $30,000 на рынке. Возможно, это изменится до момента, когда последний Leaf покинет завод, но, вероятно, это будет совершенно новый автомобиль, появляющийся к модельному году 2026.

Фото: Motor1.com

