Honda Civic Hybrid 2025: мощность двигателя 200 л.с. и расход топлива 50 миль на галлон

Представляем вам Honda Civic 2025. Любимый маленький седан теперь выглядит немного иначе, но главные новости кроются за обновленной решеткой и фасцией. Новый гибридный силовой агрегат доступен в двух новых комплектациях. Он объединяет в себе внушительную мощность и еще более внушительную экономию топлива.

С 2025 года Honda предлагает комплектации Sport Hybrid и Sport Touring Hybrid, последняя из которых стала новым флагманом линейки Civic. Honda не предоставляет подробностей о электрифицированном силовом агрегате, говоря только о том, что это двухмоторная установка, выдающая 200 лошадиных сил и 232 фунт-футов крутящего момента. Для справки, это столько же лошадиных сил и больше крутящего момента, чем у нового Civic Si. Мы предполагаем, что именно поэтому Honda называет гибрид самым мощным в истории Civic, за исключением Type-R.

"Новый Civic Hybrid - это вовремя добавленное к Honda важное звено, поскольку продажи гибридно-электрических автомобилей продолжают расти, обеспечивая Honda важное строительное блок для достижения 100-процентной доли продаж нулевым выбросам к 2040 году", - сказал Лэнс Вольфер, заместитель вице-президента Honda по национальным автопродажам. "Гибридные модели Honda составили более четверти общих продаж нашего бренда в 2023 году, и увлекательный Civic Hybrid - это фантастический новый продукт на пороге нашей популярной линейки электрифицированных автомобилей, наряду с Accord Hybrid, CR-V Hybrid и полностью электрическим Prologue".

Это развивающаяся история. Больше информации скоро.